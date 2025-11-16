Luis de la Fuente le pone la cruz por faltas de indisciplina reiteradas con la Roja

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha decidido poner la cruz a Dean Huijsen para futuras convocatorias de la Roja. La decisión llega tras faltas de indisciplina reiteradas y un rendimiento que no ha cumplido las expectativas en el eje de la defensa. De la Fuente considera que, aunque Huijsen tiene cualidades técnicas interesantes, sus carencias tácticas y comportamentales pesan demasiado para un equipo que aspira a competir al máximo nivel.

Huijsen destaca por su toque de balón y salida limpia desde atrás, cualidades muy valoradas en el fútbol moderno, y que le permiten iniciar ataques con precisión. Sin embargo, su juego defensivo presenta serios problemas: no corre a la espalda, tiene dificultades para presionar al rival y no realiza coberturas eficientes a centrales y laterales, lo que deja al equipo vulnerable en transiciones rápidas. Estas lagunas, que también se repiten en su rendimiento con el Real Madrid, han colmado la paciencia del seleccionador, quien necesita jugadores fiables y comprometidos en defensa.

Alternativas para el eje defensivo

Ante la baja de Huijsen, De la Fuente cuenta con varias opciones para reforzar el centro de la zaga. Entre ellas destacan Aymeric Laporte, que combina experiencia internacional y capacidad de salida de balón, y Pau Torres, quien aporta juego aéreo y solidez defensiva. También podrían tener cabida jóvenes talentos con proyección, como Eric García, que ofrece velocidad y lectura del juego, o incluso centrales de la Liga como Dani Vivian, con experiencia y liderazgo en el campo.

La estrategia del seleccionador pasa por priorizar fiabilidad y disciplina táctica sobre el talento individual, especialmente en partidos de máxima exigencia. Huijsen, aunque prometedor, no cumple con estos requisitos de manera consistente y ha dejado claro que la Roja necesita jugadores comprometidos y capaces de ejecutar coberturas, presiones y acciones defensivas coordinadas.

De la Fuente no hace prisioneros

En definitiva, la decisión de Luis de la Fuente refleja un mensaje firme: la disciplina, el esfuerzo defensivo y la capacidad de sacrificio son valores no negociables para estar en el eje de la defensa de España, y Huijsen deberá mejorar significativamente si quiere volver a ser considerado.