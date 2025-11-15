Álvaro Carreras y Militao piden que no vuelva a jugar porque es un lastre para el Real Madrid

En el Real Madrid se empieza a generar malestar en la línea defensiva, y los focos se centran en Dean Huijsen. Fuentes internas del club indican que Álvaro Carreras y Éder Militao consideran que el joven central está afectando al rendimiento colectivo y que, en su opinión, no debería volver a jugar hasta mejorar en sus lagunas defensivas. La sensación de ambos es que el neerlandés, pese a su potencial, genera riesgos que no deberían asumirse en partidos de alta exigencia.

Carreras ha señalado que la presencia de Huijsen altera su juego: cuando sube por su banda, el central no le ofrece las coberturas necesarias, lo que deja espacios vulnerables para los rivales. Esta falta de equilibrio defensivo obliga al lateral a retroceder más de lo habitual y limita su participación ofensiva. Militao, por su parte, también percibe que el balance defensivo general se resiente cuando Huijsen participa desde el inicio, aumentando la presión sobre el resto de compañeros.

Justificación del fichaje y la presión mediática

La realidad es que Huijsen debe jugar por motivos contractuales y estratégicos del club. Su fichaje fue una de las inversiones más comentadas del mercado de jóvenes talentos, con gran repercusión mediática. El Real Madrid buscaba proyectar una figura que pudiera eclipsar a otras promesas europeas, entre ellas Pau Cubarsí del Barça, y consolidar un nombre propio dentro de la cantera defensiva. Por ello, mantenerlo en el once tiene un componente de marketing y retorno de inversión que la directiva considera importante.

En cuanto a números, Huijsen ha participado en la mayoría de los encuentros de esta temporada, sumando minutos que han servido para evaluarlo en distintos contextos. Aunque muestra buenas cualidades técnicas y físico imponente, su ratio defensivo aún refleja errores en marcajes y coberturas, además de pérdidas en la salida de balón que el equipo no puede permitirse en partidos de máxima exigencia.

La futura maniobra del Madrid

En resumen, el Real Madrid se encuentra ante un dilema: continuar confiando en Huijsen para justificar la inversión y su proyección mediática, o priorizar la seguridad defensiva y dar descanso a la joven promesa hasta que alcance un nivel más estable. Carreras y Militao, con experiencia y liderazgo, abogan por esta segunda opción, generando un debate interno que Xabi Alonso deberá gestionar con mucho cuidado.