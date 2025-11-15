Luis de la Fuente lo deja fuera de la Roja a pesar de ser de lo mejor del Barça

Joan García vive uno de los mejores momentos de su carrera. El portero del FC Barcelona, que reaparecerá tras el parón de selecciones después de superar su última lesión, ha rendido a un nivel altísimo cada vez que ha tenido minutos. Sin embargo, pese a su progresión, su nombre volvió a quedar fuera de la convocatoria de Luis de la Fuente, una decisión que ha generado debate entre analistas y aficionados.

Dentro del entorno azulgrana y en parte de la opinión pública, se sostiene la idea de que Joan García merecía un puesto en “La Roja”. Su actuación reciente con el Barça, su madurez competitiva y su crecimiento bajo presión hacen pensar que podría, como mínimo, competir por un lugar en la lista. Para muchos, su ausencia resulta difícil de justificar exclusivamente desde el rendimiento deportivo.

Unai Simón, jerarquía y decisiones conservadoras

Luis de la Fuente ha reiterado siempre su confianza plena en Unai Simón, quien lleva años desempeñando el rol de portero titular de la Selección. El técnico mantiene la apuesta por un guardameta asentado en el grupo y con peso en el vestuario.

En los medios se interpreta esta decisión como una forma de evitar conflictos innecesarios: introducir a Joan García, que llega en dinámica positiva y dispuesto a competir, podría reabrir un debate que el seleccionador no desea alimentar antes de un gran torneo. No se trata de favoritismos confirmados, sino de una lectura conservadora de la jerarquía, habitual en selecciones consolidadas.

Decisiones por decreto

Algunos analistas sostienen que Unai Simón mantiene una posición fuerte no solo por su rendimiento, sino por la estabilidad que ofrece al grupo. De la Fuente, según estas interpretaciones, habría optado por evitar tensiones y no alterar el equilibrio interno convocando a un portero emergente que podría poner en duda esa jerarquía.

Mientras tanto, Joan García sigue centrado en su regreso al Barça tras la lesión. En el club confían en que, si mantiene este nivel, tarde o temprano llegará su oportunidad con España. El debate, sin embargo, ya está servido: ¿merece Joan García un sitio en la próxima convocatoria? Muchos creen que sí. Luis de la Fuente, por ahora, no lo contempla.