Luis de la Fuente se lo carga, es de lo mejor del Real Madrid, pero no lo quiere

Luis de la Fuente dio a conocer la lista de convocados de la selección española de cara a los partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos del año que viene que se disputarán durante este mes de septiembre. Aunque no hubo muchas sorpresas y el seleccionador ha sido bastante fiel a los jugadores con los que ha ido contando últimamente, sí que hay una ausencia sorprendente.

Se trata de Álvaro Carreras, el lateral izquierdo del Real Madrid. El futbolista, que ha sido de lo mejor del conjunto blanco en este inicio de temporada y una pieza indiscutible para Xabi Alonso en la banda, sigue sin ser convocado con España, ya que De la Fuente aún no lo quiere para la selección, teniendo en cuenta que tiene a otros laterales en los que sigue confiando de verdad.

Luis de la Fuente no convoca a Álvaro Carreras para la selección

En su lugar, el técnico ha llamado a Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo, dos jugadores que hace tiempo que acuden a las convocatorias del combinado español y con los que el riojano lleva confiando desde su llegada al banquillo de la Roja. Por eso, parece complicado que pueda haber cambios importantes, a pesar de que Carreras sea un gran lateral izquierdo a día de hoy.

De hecho, ha sido uno de los fichajes del Madrid este verano y su incorporación ya se considera un éxito en el Santiago Bernabéu. El canterano lo ha jugado todo con Alonso en las tres primeras jornadas de Liga y no ha dado opción a cambios en la banda, dejando claro que es el líder del lateral izquierdo, pero, de momento, no lo podrá ser en la selección española, al menos este mes de septiembre.

El seleccionador también sigue sin llamar a Alejandro Balde

Por otra parte, De la Fuente también ha dejado fuera de la lista a Alejandro Balde, del FC Barcelona, por lo que es evidente que el seleccionador solo confía en Cucurella y Grimaldo para el lateral izquierdo y no pegará cambios bruscos en la lista de convocados a no ser que sea obligatoria, como es en el caso de una lesión.