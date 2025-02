Luis Enrique le promete que será la estrella que no es con Ancelotti si fuerza su salida al PSG

Carlo Ancelotti está siendo muy criticado esta temporada en el Real Madrid por la falta de rotaciones que está haciendo en el equipo y, especialmente, de los jugadores más jóvenes. Los talentos que tiene en plantilla el conjunto blanco no están teniendo demasiadas oportunidades con el técnico italiano, por lo que los grandes clubes europeos se han interesado por algunos de ellos para ver si pueden sacarlos del Madrid.

En ese sentido, Luis Enrique, entrenador del PSG, ya ha hablado personalmente con un futbolista para dejarle claro que si traiciona al club madrileño y ficha por el conjunto francés, será la estrella del equipo que no está pudiendo ser con Ancelotti en el banquillo del Santiago Bernabéu. Se trata de Arda Güler, un jugador con mucha calidad en sus botas pero que no está teniendo muchos minutos con el italiano.

Luis Enrique quiere convertir a Arda Güler en una estrella en el PSG

Los primeros contactos ya se han producido y el turco estaría dispuesto a salir del Madrid, ya que en los dos años que ha estado vistiendo de blanco, no ha contado prácticamente con oportunidades bajo las órdenes de Ancelotti. Por eso, el italiano será clave en su decisión: si sigue la próxima temporada, aceptaría su marcha al PSG. De lo contrario, si llegara un nuevo entrenador, decidiría quedarse.

Güler siempre ha querido triunfar en el Madrid y no quiere irse a las primeras de cambio, pero como sabe que no cuenta con la confianza del actual míster, tampoco quiere destrozar su carrera siendo tan joven, teniendo en cuenta que dentro de poco va a cumplir 20 años y tiene todo por delante. Está decepcionado por la falta de minutos, ya que cree que se los ha ganado cada vez que ha podido pisar el césped.

El Madrid no dejará salir al turco

Aun así, Florentino Pérez no quiere desprenderse de un jugador con tanta calidad como Arda Güler y evitará cualquier tipo de salida. Sólo la aceptaría si el turco la pidiese claramente y no hubiese más remedio, pero se intentaría que fuera en formato de cesión y que el futbolista no se desvinculara completamente de la entidad madrileña.