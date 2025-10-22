Mastantuono, en el punto de mira, de admirado en el vestuario a criticado, la doble cara que no gusta

Franco Mastantuono fue uno de los fichajes más ilusionantes del Real Madrid el pasado verano. El jugador llegó procedente de River Plate, considerado como una de las joyas más importantes del fútbol sudamericano, y se convirtió nada más llegar al conjunto blanco en alguien muy admirado. Sin embargo, la situación ha cambiado tras los primeros meses de la temporada.

El argentino, a día de hoy, está en el punto de mira y ha pasado de ser alguien admirado a ser criticado dentro del vestuario del Madrid, ya que está teniendo una doble cara que no está gustando nada. El extremo se convirtió en uno de los titulares indiscutibles de Xabi Alonso nada más llegar, pero tras los primeros encuentros del curso, no ha acabado de explotar como se le veía.

Franco Mastantuono está en el punto de mira por la doble cara que está llevando en el Madrid

Y ahí, se podrían producir cambios drásticos en sus oportunidades, ya que el tolosarra está planteándose seriamente arrebatarle la titularidad por su bajo rendimiento y, además, por el regreso inmediato de Jude Bellingham al once. Después de haber sabido esto, la reacción de Mastantuono no ha gustado ni al cuerpo técnico ni a los jugadores, ya que no quiere ser suplente.

Aunque debe aceptarlo como todos, y especialmente un chico de su edad, teniendo en cuenta que cumplió 18 años el pasado mes de agosto, el argentino quiere seguir siendo titular e importante en el Madrid. Aun así, Mastantuono tampoco ha demostrado un gran nivel sobre el terreno de juego e incluso le han empezado a llover algunas críticas sobre su rendimiento en el campo.

El argentino está recibiendo algunas críticas dentro del vestuario

Por eso, y a pesar de que no esté dando su mejor versión, algunos futbolistas del vestuario creen que su situación está siendo injusta, ya que prácticamente está jugando por decreto, y cuando se le quite esta opción, el hecho de que se enfade no está gustando nada. Aún es joven y tiene que madurar y entender el fútbol al más alto nivel, pero de momento, Mastantuono está siendo criticado, tanto dentro como fuera del Madrid.