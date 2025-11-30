Mastantuono vuelve para echarlo y avisa con la rebelión si no juega contra el Girona

La vuelta de Franco Mastantuono tras su lesión no ha llegado en silencio. Según informaciones procedentes del entorno del jugador y recogidas en medios como Sport, el joven talento argentino ha regresado con exigencias: quiere ser titular ante el Girona y no está dispuesto a esperar más. El Real Madrid pagó 62 millones por él y aterrizó en el Bernabéu con la etiqueta de crack mundial, un contexto que alimenta su convicción de que debe tener un papel protagonista inmediato.

El técnico se encuentra ante un equilibrio complicadísimo: gestionar egos jóvenes, justificar el gran desembolso del club y mantener el rendimiento competitivo en un tramo clave de la temporada.

Su regreso complica la gestión de minutos: Arda Güler o Bellingham, los damnificados

La insistencia de Mastantuono en jugar desde ya complica la planificación de Xabi Alonso. El técnico vasco sabe que su reaparición obliga a redistribuir roles y, sobre todo, minutos que ya estaban muy ajustados. La decisión más difícil recae sobre dos nombres: Arda Güler y Jude Bellingham.

Güler ha tenido un crecimiento progresivo y cada vez más peso en la rotación. Sin embargo, la exigencia del argentino podría relegarlo a un segundo plano. En el caso de Bellingham, el asunto es aún más delicado: el inglés ya expresó en semanas pasadas —según varias filtraciones del vestuario— que merecía ser titular por su rendimiento y galones. Xabi logró calmar las aguas, pero la irrupción de Mastantuono amenaza con reabrir un conflicto interno que parecía resuelto.

Un fichaje millonario que empuja y avisa

La entidad blanca no puede ignorarlo: Mastantuono costó 62 millones y llegó como una apuesta estratégica de futuro inmediato. Su entorno habría transmitido que, si no juega ante el Girona, se interpretará como una falta de confianza injustificada. Incluso se habla de un posible gesto de “rebeldía” —siempre en términos del entorno, no del club— si no obtiene los minutos que considera necesarios para demostrar su condición de estrella emergente.

Xabi Alonso deberá decidir si frena las prisas del argentino o si apuesta por él desde el primer minuto. Lo que está claro es que el regreso de Mastantuono no solo recupera a un jugador importante: también reabre una batalla de jerarquías en el corazón del proyecto.