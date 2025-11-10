Mbappé, ahora sí, ha dicho basta, no lo quiere a su lado, pero Xabi Alonso no se atreve a quitarlo

Kylian Mbappé tuvo uno de sus peores partidos con la camiseta del Real Madrid en la visita al campo del Rayo Vallecano. El francés estuvo desaparecido y repitió el mal encuentro que realizó en Anfield, algo que preocupa, teniendo en cuenta que es el líder absoluto del equipo y sin su presencia y sus goles, el conjunto blanco sufre, algo que se ha visto en los dos últimos enfrentamientos.

Aun así, Mbappé también ha reaccionado tras el mal nivel del Madrid y ha dicho basta definitivamente, quedando harto de una estrella del equipo como es Vinicius. El francés ya no lo quiere más a su lado en el campo, ya que cree que le perjudica en exceso, tanto por su protagonismo con el balón como por su posición. Sin embargo, Xabi Alonso no se atreve a quitarlo a día de hoy.

Mbappé está harto de Vinicius, pero Xabi Alonso no lo quitará

El tolosarra quedó harto de toda la polémica que hubo con el brasileño respecto a su sustitución en el Clásico y, además, al recibir también las quejas de Florentino Pérez, Alonso ha decidido que Vinicius esté siempre en el campo para evitar que la situación vaya a más. Esta decisión no gustó nada a Mbappé, ya que es sabido que no conecta bien con el carioca sobre el césped.

El ariete sabe que Vinicius es una carga para el Madrid y que él necesita empezar desde la banda, es decir, en su posición natural, en el extremo izquierdo, la demarcación que ahora mismo está el brasileño. Mbappé quiere jugar allí y que el conjunto blanco fiche a un '9' puro en el mercado, por lo que ya ha empezado a exigirlo al cuerpo técnico y a la dirección deportiva de la entidad.

El francés quiere volver a la banda, en el extremo izquierdo

Por lo tanto, está por ver si desde los despachos del Santiago Bernabéu se le hará caso a su principal estrella. La realidad es que estos movimientos se han planteado en el Madrid, teniendo en cuenta que la continuidad de Vinicius está en duda. Si el brasileño se acabara marchando, el plan de los blancos sería ir a por un delantero centro para que Mbappé pudiera volver a la banda.