Mbappé es uno de los 4 jugadores que piden a Florentino Pérez que eche a Ancelotti

Después de seis meses de su arribo al Real Madrid, es un hecho que Kylian Mbappé no se siente cómodo con el sistema de juego de Carlo Ancelotti. Es cierto que el francés mejoró su cuota goleadora en los últimos encuentros, pero la realidad es que su nivel futbolístico está muy lejos de ser el de una superestrella. Aunque cuenta con el apoyo de sus compañeros, el ex PSG cree que el problema está en el banquillo y que un cambio de aire es lo que necesita para volver a ser el de antes.

Florentino Pérez sabe más que nadie que Mbappé no está cómodo con algunas decisiones futbolísticas que tomó Ancelotti. Por mencionar un caso, en los duelos en Yeda por la Supercopa de España, el técnico italiano decidió romper con el esquema, y en varios pasajes se vio al delantero francés jugando por la banda izquierda, obligando a Vinícius a posicionarse como centrodelantero. Los goles podrán llegar, sí, pero el anhelo del delantero de 26 años es convertirse en ese atacante imparable, capaz de desmantelar cualquier defensa que se le cruce en el camino. Con Carletto, entiende que no será posible.

¿Qué hará Florentino Pérez?

Mientras tanto, el máximo dirigente blanco mantiene la calma y está a la espera de la actuación del equipo en los próximos encuentros. El objetivo a corto plazo es volver a ser competitivos, recuperar la solidez defensiva y sellar la clasificación a la próxima ronda de la Champions League. Si se cumplen, Ancelotti seguramente terminará la temporada sentado en el banquillo merengue.

Aunque no lo digan abiertamente, hay varios futbolistas de la plantilla que no dudan: el italiano no terminará la temporada con el equipo. Por eso Florentino Pérez maneja dos alternativas: la vuelta de Zinedine Zidane o el arribo de Xabi Alonso.

Mbappé quiere a Zizou

No es ningún secreto que el sueño del ex PSG es ser dirigido por su compatriota. Además de conocerlo desde hace años, cree que es el hombre indicado para hacerse cargo de esta situación y armar un equipo alrededor de él.

El problema de llamar a Zizou es, ni más ni menos, Vinícius. En su último paso, el brasileño terminó jugando por pedido expreso de Florentino Pérez. La historia es completamente distinta ahora, pero habrá que ver si el extremo no guarda ningún rencor contra su ex entrenador.