Mbappé está teniendo problemas serios fuera del Real Madrid

La adaptación de Kylian Mbappé al Real Madrid no está siendo para nada sencilla. Es que, a los cuestionamientos de gran parte de la prensa y la afición, se suma que el futbolista francés extraña la vida que tenía en París junto con su familia y amigos. Todavía no le resulta atractiva su estadía en una ciudad como Madrid, con sus costumbres y su ritmo. Sus allegados aseguran que solo es cuestión de tiempo para que el futbolista empiece a sentirse como en su casa, pero, hasta ahora, esto no está ocurriendo.

Asimismo, hay que sumarle que la exigencia que tiene un club como el PSG no es la misma que la del Real Madrid, donde la única opción es ganar, ganar y ganar. Esa es otra cuestión a la que Mbappé no está acostumbrado. Para él, no es común ser cuestionado después de haber anotado 10 goles en lo que va de la temporada. Tanto sus compañeros como su entrenador y sus familiares entienden que, una vez que supere estas cuestiones, el francés será la estrella que fue a buscar Florentino Pérez a mitad de 2024.

La vida en el Real Madrid

Una cuestión que sí le preocupa a Carlo Ancelotti es el poco diálogo que tiene Mbappé con los futbolistas más importantes de la plantilla, es decir, los referentes. El joven de 26 años prácticamente no les dirige la palabra a Vinícius Junior y Rodrygo. Los brasileños están molestos con la llegada del atacante porque entienden que el equipo perdió intensidad en ataque como consecuencia de los ajustes que tuvo que hacer Carletto para incluirlo en la alineación titular.

Quizás el más perjudicado de estos futbolistas es Rodrygo, que juega cada vez más lejos del arco contrario y tiene menos contacto en la generación de juego. Vini, por su parte, sigue instalado en el extremo izquierdo, pero se siente atado a tener que asistir a Mbappé. Siente que perdió libertad para decidir dentro del campo de juego.

Confianza plena

Más allá de estas cuestiones, en el Real Madrid reina el optimismo y creen que, más temprano que tarde, el futbolista francés será la gran figura que fueron a buscar en el último mercado de verano. Una vez que las piezas encajen, el merengue tendrá el mejor ataque de todo el fútbol europeo. Al menos, así lo expresa Carlo Ancelotti.