Mbappé felicita a Vinicius por el The Best a regañadientes

Vinicius Jr. ha ganado el The Best y la FIFA lo ha coronado como el mejor jugador del mundo. Después del batacazo que supuso no ganar el Balón de Oro, al menos el brasileño podrá acabar bien el año después de obtener otro de los premios individuales más importantes en el mundo del fútbol. Aunque lo más normal sería que todos sus compañeros en el Real Madrid se alegrasen, no ha sido así.

Se trata de Kylian Mbappé, el fichaje estrella que ha realizado el conjunto blanco esta temporada. A pesar de que el francés ha felicitado a su compañero por la consecución del The Best en las redes sociales, lo ha hecho a regañadientes y obligado por Florentino Pérez, para que no se vea que no existe relación entre los dos y que solo hay la estrictamente profesional, como ha demostrado el atacante con su felicitación.

Mínima relación entre Mbappé y Vinicius

La verdad es que las dos estrellas del Madrid no se llevan nada bien y en el terreno de juego se nota, con los gestos de ambos atacantes. Al brasileño no le sentó nada bien el fichaje del francés y más aún cuando está cobrando más que él. Por eso, Vinicius ha pedido a Florentino Pérez que si quiere sentarse a negociar su renovación, lo mínimo es que cobre lo mismo que Mbappé o incluso más.

Pero además, se pisan en los roles que tienen que tener en el campo, ya que mientras que el brasileño está jugando en la posición natural del francés, a Vinicius le gusta estar en la banda pero ir por dentro, pero en el área se encuentra a Mbappé tapando su posición. Es lo mismo que le pasaba a Jude Bellingham con el fichaje estrella de esta temporada del Madrid, que no destacaba demasiado al inicio porque su hueco lo tapaba el francés.

Lucha de egos en el vestuario

En ese sentido, hay una lucha de egos en el vestuario que Carlo Ancelotti intenta tapar cada día. Y de la misma manera lo hace Florentino Pérez, obligando a que todos los compañeros de Vinicius lo feliciten en las redes sociales a pesar de que la relación del brasileño con algunos de ellos no sea la mejor.