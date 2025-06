Mbappé fractura el vestuario del Real Madrid con dos bandos enfrentados

El vestuario del Real Madrid ha vivido una temporada muy complicada con la lucha de egos que ha habido entre algunas estrellas. Principalmente, una de ellas ha vivido su primer año en el conjunto blanco, como es Kylian Mbappé, que llegó el pasado verano, mientras que la otra parte implicada es Vinicius. Los dos delanteros no se llevan nada bien desde el primer día y se ha demostrado a lo largo del curso.

Por eso, el vestuario está fracturado con dos bandos totalmente enfrentados, liderados por el francés y el brasileño respectivamente. Además de sus compatriotas de las selecciones, también hay otros jugadores que son más partidarios de unos u otros, aunque hay más mayoría para Mbappé, que le ha dado la vuelta a la situación y ha puesto contra la pared a Vinicius en su primera campaña.

Mbappé y Vinicius tienen el vestuario del Madrid fracturado

La realidad es que algunos integrantes de la plantilla han acabado cambiándose de bando, pasando de apoyar a Vinicius a hacerlo con Mbappé por las constantes polémicas en las que ha estado envuelto el brasileño, tanto dentro como fuera del terreno de juego, que han acabado hartando a estos futbolistas con su pésima actitud y su comportamiento tóxico, también a los compañeros.

A pesar del cambio en el banquillo con la llegada de Xabi Alonso, está por ver si el tolosarra podrá reconducir esta situación complicada, teniendo en cuenta que ambos son dos de los jugadores más importantes del Madrid, por lo que su enemistad no ayuda en nada a los intereses del club blanco, sino todo lo contrario, como se ha visto lo que ha pasado a lo largo de la temporada.

La situación se podría arreglar con la salida del brasileño

Si finalmente no se pudiera solucionar este conflicto, el club ya habría puesto encima de la mesa una decisión drástica, que no sería otra que la salida de uno de ellos. Y como Mbappé llegó el pasado verano, el punto de mira estaría puesto en Vinicius, más aún si no se consigue renovar al brasileño por las altas exigencias que está teniendo para ampliar su contrato.