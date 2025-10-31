Mbappé ha dejado de hablarle y no es el único en el vestuario del Real Madrid, cae mal

Kylian Mbappé se ha convertido esta temporada en la primera espada del Real Madrid en el terreno de juego. El francés se ha erigido como el líder absoluto del equipo, sacando las castañas del fuego en muchos partidos con sus goles, y dejando claro que, en tan solo su segunda temporada en el conjunto blanco, ya se puede confiar en él como el número uno sobre el campo.

A partir de ahí, la relación en el vestuario entre el francés y otra estrella del Madrid es inexistente. El delantero ha dejado de hablarse con Vinicius, aunque la situación es de lejos, desde su llegada al Santiago Bernabéu hace un par de veranos. De hecho, no es el único que tiene esta enemistad con el brasileño, ya que cae mal por sus constantes polémicas que afectan al equipo.

Kylian Mbappé ya no se habla con Vinicius dentro del vestuario y no es el único

Mbappé se encuentra más a gusto y en sintonía con otros compañeros importantes, como Jude Bellingham o Fede Valverde, dejando solo al brasileño en su cruzada con todo el mundo, ya sea con los rivales, aficionados contrarios o, desde el último Clásico, con su entrenador, Xabi Alonso. Ahí, algunos compañeros le pidieron al tolosarra un castigo por su episodio polémico con él.

Los mensajes entre los dos delanteros estrella del Madrid son inexistentes y esto se nota, tanto dentro como fuera del terreno de juego. A Vinicius le ha dolido mucho que Mbappé le haya pasado la mano por la cara, ejerciendo ahora el papel de líder supremo, mientras que el carioca se ha quedado en una especie de segundo plano, con una imagen de jugador secundario.

Varios jugadores están en contra de la actitud del extremo brasileño

Por eso, el brasileño ya no vio bien el fichaje de Mbappé y, desde entonces, han vivido enfrentados, sin jugar el uno para el otro en el césped y sin ninguna intención de hacerse amigos de verdad, ya sea dentro o fuera del campo. Además, algunas voces dentro del club aseguran que, en el caso de que la situación fuera insostenible y se tuviera que escoger a uno de los dos, el francés sería el elegido.