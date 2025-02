Mbappé ha estado presionando a Ancelotti para echar a dos jugadores del 11 del Real Madrid

El triplete que anotó Kylian Mbappé frente al Manchester City en el duelo de vuelta por los dieciseisavos de final de la Champions League es la confirmación de que ha superado su período de adaptación al club y ha encontrado su lugar en el campo de juego. La afición ya ni recuerda su flojo inicio de año ni los penales fallados ante el Liverpool en Anfield o frente al Athletic Club. Este es otro jugador: más seguro, más veloz y letal cada vez que recibe un balón en el área.

Su gran actuación en esta parte de la temporada también pone en evidencia que no se equivocó al manifestarle a Carlo Ancelotti que no se sentía cómodo cuando jugaba acompañado por Arda Güler y Brahim Díaz. En aquellos partidos, el italiano improvisó ese tridente de ataque debido a las lesiones de Vinícius y Rodrygo, y el francés lo sintió. Con ese esquema, estaba obligado a quedarse estático como centrodelantero y no tenía la libertad que necesita para moverse por todo el frente de ataque. Así, se convertía en una presa fácil para sus rivales.

Un nuevo Mbappé

La afición se rompió las manos aplaudiendo la brillante actuación del ex PSG en el duelo ante los citizens. Por primera vez desde que viste la camiseta del Real Madrid, se vio a ese jugador que maravilló al mundo con su velocidad, potencia física y facilidad para marcar goles. Fue un verdadero dolor de cabeza para toda la defensa del conjunto de Pep Guardiola, que no encontró la forma de frenarlo.

Otra cuestión que no pasó desapercibida para Ancelotti es la sinergia que está desarrollando el tridente que integran Mbappé, Vinícius, Bellingham y Rodrygo. Una muestra de ello fue el movimiento con y sin pelota de los cuatro en la jugada que terminó con el segundo tanto del francés.

Candidato al Balón de Oro

El delantero de la selección de Francia ya suma 24 goles en todas las competiciones con el Real Madrid y se posiciona como uno de los grandes candidatos a ganar el Balón de Oro el próximo año.

Precisamente allí es donde Ancelotti debe estar atento para evitar que la situación termine afectando al equipo. Vinícius sabe mejor que nadie que necesita ser el protagonista absoluto si quiere ganar el premio, el mismo que este año quedó en manos de Rodri. Sin embargo, con Mbappé a su lado y en este nivel, sus posibilidades de destacarse como la gran figura del equipo se reducen, lo que aumenta su malestar y podría afectar su rendimiento.