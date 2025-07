Mbappé ha sido el primero en saber que se va, el Real Madrid acepta la oferta a pesar de ser de lo mejor

A pesar de que solo lleva una temporada en el Real Madrid, Kylian Mbappé ya es uno de los pesos pesados del vestuario, por lo que el francés habría sido informado de un movimiento que podría realizar el conjunto blanco este mismo verano respecto a uno de sus compañeros en ataque y a una de las irrupciones que ha tenido el equipo durante el nuevo Mundial de Clubes.

Se trata de Gonzalo García, el canterano que sorprendió en la nueva competición de la FIFA y que, de hecho, fue el máximo goleador del torneo, supliendo bien la baja de Mbappé y siendo importante en ataque. Sin embargo, su continuidad en el Madrid no está asegurada, ya que no va a tener muchos minutos y Xabi Alonso no tiene del todo claro que pueda darle oportunidades de calidad.

Gonzalo García podría acabar abandonando el Madrid como cedido

Por eso, el conjunto blanco se podría plantear una cesión del ariete y todo apunta que sería al Getafe, como su presidente, Ángel Torres, aseguró en su momento. El Madrid cree que su club vecino podría ser una gran opción para Gonzalo, ya que sería titular indiscutible y podría seguir creciendo como futbolista cerca de casa. Aun así, los madrileños han recibido otras ofertas por él.

Ahora mismo, el Madrid se encuentra de vacaciones, por lo que la decisión se tomará en las últimas semanas de mercado, con la Liga ya empezada y cuando Xabi Alonso haya tomado una decisión definitiva respecto al delantero. El tolosarra estaría encantado si se acaba quedando por todo lo que ha demostrado en el Mundial de Clubes, pero también quiere que siga jugando.

El delantero ha sido el máximo goleador del Mundial de Clubes

Además, también está por ver si Gonzalo decidirá quedarse o no en el conjunto blanco. Si ve que no podrá tener muchas oportunidades, es posible que él mismo decida pedir una cesión para que su carrera no se estanque, aunque también podría pedir quedarse e intentar demostrarle al entrenador que puede tener minutos de calidad, a pesar del overbooking que hay en ataque.