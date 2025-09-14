Mbappé ha sido uno de los jugadores que pidió la suplencia a Xabi Alonso

El Real Madrid salió victorioso en su último compromiso en el Reale Arena, pero la noticia no estuvo únicamente en el marcador. Según trascendió, Kylian Mbappé pidió personalmente a Xabi Alonso partir desde el banquillo, con el objetivo de dosificarse tras el desgaste de los últimos partidos. El gesto del francés sorprendió a muchos, aunque dentro del vestuario se interpretó como una muestra de madurez y de gestión inteligente de su físico.

Esta decisión abrió una ventana inesperada para que el técnico moviera piezas en el once, y uno de los más perjudicados fue Franco Mastantuono, que no jugó ni un solo minuto. El joven argentino atraviesa un inicio de temporada complicado y la suplencia prolongada fue leída por muchos como un toque de atención directo de Xabi Alonso.

Mastantuono, bajo la lupa del entrenador

El argentino llegó con el cartel de ser una de las grandes promesas del fútbol sudamericano, pero hasta ahora no ha logrado adaptarse al ritmo ni a la exigencia del Real Madrid. Su rendimiento en los entrenamientos está generando dudas y, en los partidos que ha disputado, no ha terminado de mostrar la personalidad que se esperaba de él.

La ausencia total contra el último rival, a pesar de la suplencia de Mbappé, es la prueba de que Xabi Alonso no está dispuesto a regalar minutos. El mensaje es claro: en el Real Madrid hay que ganarse cada oportunidad. La preocupación aumenta porque Mastantuono parece haber perdido confianza y no logra trasladar su talento natural a la dinámica del equipo.

Un reto para Xabi Alonso y para el vestuario

En Valdebebas reconocen que el joven necesita tiempo, pero también un cambio de actitud y de mentalidad para estar a la altura de la camiseta blanca. Xabi Alonso, firme en su discurso de meritocracia, entiende que el futbolista debe dar un paso al frente si quiere hacerse un hueco.

La decisión de Mbappé de ceder minutos y descansar abrió un espacio que bien pudo ser aprovechado por Mastantuono. Sin embargo, el entrenador prefirió dejarlo en el banquillo, evidenciando que la confianza no es plena. El toque de atención está sobre la mesa y ahora depende del argentino demostrar que puede revertir esta situación antes de que la temporada avance y quede relegado definitivamente.