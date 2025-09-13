Mastantuono no fue invitado a la cena que organizó un peso pesado en su casa de La Finca

El Real Madrid está a punto de recuperar a una de sus grandes estrellas. Jude Bellingham, que se ha perdido el inicio de temporada tras operarse del hombro, acelera su recuperación y todo apunta a que estará listo para finales de septiembre. El inglés, de solo 22 años, es fundamental en los planes de futuro de Xabi Alonso, que espera volver a contar con él cuanto antes para reforzar la medular blanca.

La reaparición de Jude Bellingham en el once titular del Real Madrid ha generado ilusión en gran parte del madridismo, pero también un foco de preocupación en el vestuario. El regreso del inglés, indiscutible para Xabi Alonso, tiene efectos colaterales en la rotación, y uno de los más señalados es Franco Mastantuono, que podría ver reducidas de forma drástica sus oportunidades.

El regreso de Bellingham cambia el tablero

Según la información publicada por El Desmarque, la vuelta de Bellingham no solo recupera a un jugador capital en el esquema, sino que obliga a reajustar roles y minutos en el equipo. Y ahí es donde Mastantuono aparece como el gran damnificado. El joven argentino había comenzado a acumular participaciones interesantes, ganando confianza en los entrenamientos y despertando ilusión en la afición. Sin embargo, con el inglés plenamente recuperado, su espacio en el once e incluso en la lista de convocados se ve comprometido.

En el club reconocen que el contexto es complejo: se valora mucho el talento y la proyección de Mastantuono, pero, a día de hoy, el peso específico de Bellingham es incontestable. Con Vinícius y Mbappé asegurando plaza en la delantera y Valverde consolidado en el mediocampo, las puertas para el joven argentino se estrechan.

Preocupación en el entorno del jugador

El caso de Mastantuono genera inquietud tanto en su entorno como en algunos sectores del vestuario. Se teme que la falta de continuidad afecte a su progresión y confianza, algo habitual en futbolistas que aún están en etapa de formación. El jugador, consciente de que su papel quedará reducido, mantiene la esperanza de convencer a Xabi Alonso, pero sabe que la competencia es feroz y que su rol puede limitarse a minutos residuales.

Además, el debate ha llegado a la grada: muchos aficionados consideran que Mastantuono necesita rodaje y continuidad para desarrollarse como se espera, y que quedarse a la sombra de las estrellas puede frenarle. La prensa ya advierte que, si no encuentra espacio suficiente, su situación podría derivar en cesión o incluso en un desencanto con el proyecto.