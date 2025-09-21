Mbappé hace lo que no había hecho en más de año y medio y llega la paz al vestuario del Real Madrid

El Real Madrid respira una cierta calma tras semanas de tensión interna. La razón es un gesto inesperado: Kylian Mbappé ha dado un paso al frente y ha buscado acercarse a Vinícius Júnior, con quien mantenía una relación distante desde su llegada al club blanco. Más de un año y medio de silencios, gestos fríos y complicidad inexistente parecen haber llegado a su fin.

El delantero francés, consciente de la necesidad de que el equipo funcione como un bloque sólido, ha entendido que su relación con el brasileño debía mejorar. Ambos comparten protagonismo en ataque y saben que remar juntos es la única manera de garantizar que el Real Madrid alcance sus objetivos.

Un gesto que cambia la dinámica

Según se comenta en Valdebebas, Mbappé fue el que tomó la iniciativa. El campeón del mundo se acercó a Vinícius en el vestuario, intercambiaron bromas y charlaron sobre el partido ante el Espanyol, en el que ambos habían dejado destellos de calidad. Lo que parecía una simple conversación se convirtió en un símbolo: la reconciliación entre dos estrellas destinadas a liderar al equipo.

El gesto no pasó desapercibido para el resto de compañeros, que celebraron esta aproximación. Jugadores como Fede Valverde y Dani Carvajal, que habían sido testigos de la frialdad entre ambos, vieron en esta nueva actitud un paso fundamental para reforzar la cohesión del grupo. Xabi Alonso, por su parte, valoró positivamente que dos de sus piezas clave hayan entendido la importancia de dejar atrás las diferencias personales.

El Real Madrid, el gran beneficiado

La unión entre Mbappé y Vinícius no solo tiene un componente interno, también puede trasladarse al terreno de juego. Hasta ahora, en varias ocasiones se había criticado que sus movimientos parecían desconectados y que el entendimiento era escaso. Con este acercamiento, el Real Madrid gana en química ofensiva y multiplica sus opciones de éxito en competiciones tan exigentes como la Champions League.

Ambos saben que comparten protagonismo y que las comparaciones seguirán existiendo, pero han comprendido qué juntos pueden marcar una época en el club blanco. La paz que parecía imposible ya es una realidad, y el gran beneficiado no es otro que el Real Madrid, que ahora ve cómo sus dos grandes estrellas deciden remar en la misma dirección.