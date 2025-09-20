Vinícius y Ancelotti han hablado por teléfono después de la segunda suplencia, le ha dado un consejo

La segunda suplencia de Vinícius Júnior en el Real Madrid ha encendido las alarmas en el entorno del brasileño. Acostumbrado a ser un titular indiscutible en las últimas temporadas, el atacante atraviesa un momento de incertidumbre bajo la dirección de Xabi Alonso, que ha preferido apostar por otras opciones en el ataque. Preocupado por esta situación, Vinícius decidió buscar la voz de alguien en quien confía plenamente: Carlo Ancelotti, su gran mentor durante su etapa anterior en el banquillo merengue.

En el Real Madrid son conscientes de que el brasileño sigue siendo determinante, pero también entienden que Alonso debe mantener su autoridad en un vestuario repleto de egos. Y ahí, Vinícius sabe que cualquier paso en falso podría costarle mucho más que una suplencia.

Una charla de confianza con Carlo

Según fuentes próximas al jugador, Vinícius telefoneó a Ancelotti tras quedarse otra vez en el banquillo ante el Marsella, y la conversación se prolongó varios minutos. El italiano, que siempre tuvo al brasileño como uno de sus protegidos, escuchó sus quejas y su preocupación por el rol que le está dando Alonso.

El consejo de Ancelotti fue directo: “No te enfrentes a Xabi Alonso”. El técnico italiano conoce bien el peso que tiene un entrenador en un vestuario como el del Real Madrid y quiso dejarle claro que una confrontación con Alonso solo podría empeorar las cosas. “Tienes que responder en el campo y en los entrenamientos. Si entras en choque, vas a salir perdiendo”, habría sido el mensaje transmitido por el actual seleccionador de Brasil.

Xabi Alonso no da concesiones

El nuevo técnico merengue se ha mostrado firme en su idea de que nadie tiene la titularidad garantizada. La llegada de fichajes de primer nivel, sumada al buen momento de otros atacantes, ha dejado a Vinícius en una posición mucho más incómoda de lo que estaba acostumbrado.

La llamada a Ancelotti refleja el malestar del brasileño, que siente que su jerarquía ha disminuido dentro del equipo. Sin embargo, el consejo de su antiguo entrenador apunta a un camino de paciencia y trabajo: esperar su oportunidad y recuperar el nivel que lo convirtió en una estrella mundial.