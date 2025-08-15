Mbappé le busca casa en Madrid, es un secreto a voces, el fichaje está cerrado

Kylian Mbappé ya ejerce de líder en el Real Madrid tras llevar tan solo una temporada. Además de cumplir en el terreno de juego, el francés también empieza a aparecer en los despachos de Florentino Pérez y de la dirección deportiva para recomendar fichajes y, después de haber sido informado, tiene claro que un compatriota suyo jugará en el conjunto blanco dentro de poco.

Por eso, el delantero ya le estaría buscando casa en Madrid para que empiece a adaptarse a su llegada. Se trata de Ibrahima Konaté, uno de los centrales del Liverpool cuyo futuro es una incógnita. El club de Anfield quiere renovarle el contrato que acaba en 2026, pero de momento, no ha dado señales de querer hacerlo, por lo que los ingleses podrían decidir venderlo este verano.

Mbappé sabe que Konaté acabará llegando al Madrid

Precisamente, esta táctica es la que ha usado la entidad madrileña con Trent Alexander-Arnold, es decir, convencer al jugador para que fuerce su salida del Liverpool. El lateral acabó saliendo como agente libre, pero Konaté podría hacerlo vía traspaso, ya que los británicos están hartos de ver cómo sus futbolistas se van del club a coste cero y sin dejar ni un solo euro en las arcas financieras.

El Madrid tiene claro que Konaté acabará llegando al Santiago Bernabéu, pero está estudiando cuándo será este aterrizaje: si este verano, es decir, en las próximas semanas, o tocará esperar a que pueda venir gratis el año que viene. Si pudiese ser ahora, los blancos tienen claro que no pagarían más de 20 millones por un jugador al que solo le queda un año de contrato con su club actual.

La cuestión es si lo hará este verano o el año que viene

Xabi Alonso ve al central francés como el complemento perfecto para la retaguardia del equipo. Es más, creen que haría una pareja ideal con Dean Huijsen para la defensa del futuro del Madrid, por lo que todos los esfuerzos se pusieron en su día para intentar convencer al jugador, algo que ya se tendría, y ahora solo faltaría esperar al desenlace final: si el Liverpool vende o decide aguantar.