Mbappé le está ayudando, pero no tiene la aprobación de Xabi Alonso, su estado físico es deplorable

Kylian Mbappé se ha convertido en el líder del Real Madrid esta temporada, tanto dentro como fuera del terreno de juego. A pesar de que este será el segundo año del francés en el conjunto blanco, ya se ha erigido con el rol de primera espada y, por eso, está queriendo ayudar a los jugadores que no lo están pasando nada bien, ya que no cuentan para Xabi Alonso en este inicio de curso.

Uno de ellos es David Alaba, uno de los defensas del equipo que no está teniendo minutos con el tolosarra. El austríaco no acaba de convencer al entrenador por su fragilidad física y esto está provocando que no esté jugando prácticamente nada. De hecho, solo ha jugado unos 12 minutos aproximadamente en todos los partidos que se han disputado hasta ahora en los primeros meses de la campaña.

Mbappé está ayudando a Alaba, que no cuenta para Xabi Alonso

Aun así, la realidad es que su estado físico es deplorable, muy castigado por las constantes lesiones que le han acechado en los últimos años. Por eso, Alonso no se fía de él y lo tiene completamente apartado, viviendo en el ostracismo, y solo lo ha hecho jugar cuando los encuentros ya estaban decididos o para realizar algunas rotaciones drásticas para darle descanso a otros jugadores.

Mbappé ha intentado intervenir y le ha estado ayudando para que continúe trabajando duramente para intentar convencer a Alonso, especialmente en el apartado físico, pero de momento, no hay manera. Alaba no cuenta para el técnico y solo tendrá minutos cuando haya lesionados en la defensa o para evitar que otros futbolistas que sí que cuentan no tengan lesiones inoportunas.

El estado físico del defensa austríaco es deplorable

El Madrid intentó quitarse de encima al austríaco el pasado verano, teniendo en cuenta que es uno de los jugadores que más cobra de la plantilla. Sin embargo, Alaba decidió quedarse y cumplir el último año de contrato que le queda en el conjunto blanco. A partir de ahí, el club ya le ha comunicado que no renovará, por lo que el defensa está viviendo sus últimos meses en el Santiago Bernabéu.