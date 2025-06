Mbappé le habla mal a Xabi Alonso que debe decidir si le da una nueva oportunidad o se va del Real Madrid

Kylian Mbappé se ha convertido en uno de los líderes del Real Madrid en su primera temporada en el club blanco. El francés se ha consagrado como el mejor del equipo después de no llevar ni un año en la entidad madrileña, por lo que ya se siente dispuesto a dar consejos, tanto a la dirección deportiva como a quien será su nuevo entrenador la próxima temporada, Xabi Alonso.

De hecho, el francés ya habría hablado con el tolosarra sobre un jugador de la plantilla del Madrid que está cuestionado y lo habría hecho de manera negativa, por lo que el técnico deberá decidir si le da una nueva oportunidad o se marcha del conjunto blanco una vez ha escuchado la opinión de Mbappé. Este futbolista es Endrick, uno de los que menos oportunidades ha tenido este curso.

Mbappé ha hablado mal de Endrick a Xabi Alonso

El brasileño no ha jugado prácticamente nada en su primera campaña en el Madrid y ha estado en el ostracismo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, teniendo en cuenta que el italiano no ha contado prácticamente con él y solo le ha hecho jugar asiduamente en los partidos de la Copa del Rey, mientras que en otros como la Liga o la Champions, no ha tenido la continuidad que necesita.

Por su parte, Alonso tampoco está muy seguro de si Endrick podrá tener un sitio o no en la plantilla del primer equipo, por lo que tendrá que decidir si confía en él o pide su salida. El vasco tiene claro que deberá cambiar algunos hábitos tanto dentro como fuera del terreno de juego, especialmente de su vida, y si no lo hace, exigirá que se marche a otro equipo para madurar.

El brasileño quiere quedarse en el Madrid

De momento, el brasileño quiere continuar en el Madrid y cree que la llegada del tolosarra supondrá un cambio drástico en sus oportunidades, pero está por ver la decisión final del nuevo entrenador del conjunto blanco. Endrick sabe que su segundo año en la capital española será muy diferente del primero, ya sea por el cambio en el banquillo o porque ya se ha adaptado mejor al club.