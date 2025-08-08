Vinicius, humillado, Xabi Alonso reconoce abiertamente que es mejor

La relación entre Vinicius y Xabi Alonso no ha empezado con buen pie. El entrenador del Real Madrid ha llegado al banquillo del conjunto blanco con mano dura y no dejará pasar ni una, como ya demostró desde el primer día, y ya ha tenido algún encontronazo con el brasileño. Además, el tolosarra ya está tirando de favoritos y habría reconocido abiertamente que un jugador está por delante de él.

Este es Kylian Mbappé, el compañero que, en un principio, formará parte de la dupla atacante con Vinicius. El nuevo técnico ya ha escogido a uno de los dos para que sea el verdadero líder de la delantera y también en el vestuario, algo que no ha gustado nada al brasileño, a pesar de que el rendimiento del francés fue mucho mejor durante la temporada pasada, convirtiéndose en el mejor del equipo.

Xabi Alonso ya ha dicho públicamente que prefiere a Mbappé antes que a Vinicius

Aun así, Vinicius no acepta que un futbolista que solo lleva un curso en el Madrid pase por delante de él y se siente humillado y desprestigiado por un entrenador que lleva tan solo unos meses en el conjunto blanco. Es de la misma manera que ve su renovación, ya que quiere ser el mejor pagado de la plantilla, algo que Florentino Pérez no está dispuesto a aceptar a día de hoy.

En el aspecto deportivo, el brasileño también cree que ha perdido fuelle, tanto dentro como fuera del terreno de juego, y con su ampliación de contrato quiere volver a sentirse como la primera espada en el campo, es decir, que sea el futbolista escogido por parte de Alonso para ser el líder en el campo, pero el entrenador habría decidido ir a por otra ruta que más le gusta.

El tolosarra también confía mucho en Gonzalo García

Por otra parte, Alonso también ha tenido muy buenas palabras hacia Gonzalo García, el canterano que irrumpió en el Mundial de Clubes y que lo más probable es que se acabe quedando en el primer equipo. Además, el tolosarra también ha reconocido abiertamente que el ariete es el mejor delantero de la plantilla a nivel defensivo, teniendo en cuenta las carencias que tienen Mbappé y Vinicius.