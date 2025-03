Mbappé no le dirige la palabra desde que llegó al Real Madrid

Que el vestuario del Real Madrid está muy tensionado y dividido no se le escapa a nadie a estas alturas de la película. Mbappé protagoniza, junto a su clan francés, y algún futbolista más del vestuario, una ruptura de relaciones con Vinícius Júnior.

Ambos no se tragan. Ambos luchan por la misma posición en el campo, por ser el foco de atención mediática, y por ser el próximo Balón de Oro. Dos gallos en un gallinero que se refleja en el campo con una apatía e indiferencia que Mbappé ha dejado claro desde el primer día que llegó a la capital. Pero Mbappé no tiene a Vinícius como a su única ‘víctima’ en el vestuario del Real Madrid. El francés aún es la hora que le tiene que dirigir la palabra a otro futbolista que no es de su competencia en el campo.

Jesús Vallejo no ha recibido ni un saludo de Mbappé

Ni un simple ‘Hola’, Jesús Vallejo, que no pinta nada para los planes de Ancelotti, ha sido el blanco de la poca simpatía de Kylian Mbappé desde que pisó el vestuario blanco el pasado verano. Incomprensiblemente, el astro galo no le dirige la palabra desde el primer día que llegó a Madrid y nadie sabe el motivo. Quizá Mbappé deduce que Vallejo no pinta mucho en el equipo, pues este año en el Real Madrid solo ha participado en un partido.

Las diferencias entre Mbappé y Vallejo nacen en la diferencia de roles que hacen cada uno dentro del vestuario. Mbappé es la muñeca de los ojos de Florentino, y el francés lo sabe. Mientras que Vallejo es más un estorbo que otra cosa en estos momentos. Y el ariete francés lo sabe. Y de aquí que no encuentre ningún motivo por dirigirle la palabra y hacer algún acercamiento que lo integre más en el grupo.

Vallejo, fuera de los planes de Ancelotti

Vallejo es canterano del Real Zaragoza y vive su tercera etapa en la casa blanca, donde nunca ha acabado de triunfar. El verano pasado volvió de su cesión al Granada, pero la realidad ha sido contundente con él. En el mejor de los casos relegado al banquillo o desconvocado. No cuenta para nadie. Y tampoco Mbappé está por la labor de darle el aliento que necesita el central zaragozano.

Con la plaga de lesiones en el eje de la zaga, Vallejo ha visto como otros futbolistas le pasaban por delante. Ancelotti retrasó a Tchouaméni y dio opción al canterano Raúl Asencio. Todos ellos pasando por delante de un central más curtido en el oficio, pero que la falta de confianza hizo que se quedase en el dique seco. Vallejo termina contrato el 30 de junio, y ante el desplante de Mbappé y su cuadrilla, el defensa aragonés se irá sin hacer ruido y dando por concluido su periplo en el conjunto merengue.