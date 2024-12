Mbappé no le dirige la palabra y no es el único en el vestuario del Real Madrid

Aunque el Real Madrid está en su mejor momento de la temporada después de los últimos resultados positivos, la situación en el vestuario sigue siendo complicada. La lucha de egos continúa presente entre algunas estrellas y algunos futbolistas no se llevan bien, llegando incluso al punto de no tener relación y no hablarse entre ellos. Es el caso de uno de los jugadores más importantes del conjunto madrileño.

Se trata de Vinicius Jr., el The Best de la temporada pasada. El brasileño se ha quedado aislado en el vestuario por sus compañeros por su mal comportamiento a excepción del clan brasileño que hay en el equipo. Futbolistas clave como Kylian Mbappé o Jude Bellingham están hartos de los gestos que hace el atacante sobre el terreno de juego y sus constantes polémicas con los rivales y la afición.

Vinicius, aislado en el vestuario

Solo sus compatriotas tienen una mínima relación con él, que es el grupo brasileño que hay en el vestuario. Compañeros como Éder Militão, Endrick y Rodrygo sí que tienen química con Vinicius, pero los demás están apartándose de él porque no quieren tener ningún tipo de problema. De hecho, el fichaje estrella del verano, Mbappé, a pesar de llevar pocos meses en el Madrid, ya no le dirige la palabra.

Hay una confrontación latente en el vestuario entre el clan formado por los brasileños y el de los franceses, liderado por el propio Mbappé. En él, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouameni le acompañan y la química con los jugadores de Brasil es cero, ya que han tenido algunos roces en el terreno de juego y fuera de él. Los egos que existen son muy grandes y problemáticos.

Una situación con poco futuro

La situación es crítica en el vestuario y Carlo Ancelotti y Florentino Pérez han intentado ponerle remedio, pero ningún grupo quiere hacer las paces y cada uno va por un lado. Hay compañeros que están aislados de estos problemas y no quieren ponerse a favor de nadie, por lo que están cansados y hartos de estos problemas y han pedido una solución a los dirigentes blancos.