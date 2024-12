Mbappé no le dirige la palabra y se está ganando cada vez más enemigo ene l Real Madrid

Endrick no vivido el inicio que esperaba en el Real Madrid. El brasileño, que llegó al club blanco en verano por 60 millones de euros, fue una de las grandes apuestas de Florentino Pérez, que confiaba con que el joven de 18 años pudiera dejar una huella en el equipo. Sin embargo, las cosas no están yendo como se esperaba.

El jugador no ha tenido minutos con Carlo Ancelotti, ya que el técnico italiano todavía lo ve demasiado verde. A pesar de que el presidente le ha pedido más tiempo de juego, Ancelotti no está convencido con su estilo y considera que no se esfuerza lo suficiente. Además, Endrick ha generado tensiones en el vestuario, ya que varios compañeros lo acusan de compartir demasiada información con Florentino Pérez sobre lo que ocurre dentro del equipo.

Mbappé desconfía de Endrick

Endrick solo se relaciona con los jugadores brasileños de la plantilla, lo que ha generado tensiones con el otro gran grupo del vestuario, el de los franceses, liderado por Kylian Mbappé. El delantero cree que Endrick habla más de la cuenta, además de que en los partidos es demasiado individualista, buscando siempre el éxito personal, sin pensar en el equipo.

Endrick ha sido visto como alguien cercano al presidente y ha intentado mantenerlo informado sobre lo que pasa en el vestuario, creyendo que esto le aseguraría su permanencia en el club. Sin embargo, las decisiones las toma Ancelotti, y el entrenador no está satisfecho con su rendimiento ni su actitud, lo que le ha impedido jugar más minutos.

No se descarta una cesión

La realidad es que Endrick ha desaparecido de los planes de Carlo Ancelotti, que no le está dando los minutos que tanto Endrick como Florentino Pérez creían, hasta el punto de que el delantero se ha planteado salir como cedido.

Ancelotti ya le ha comunicado a Florentino Pérez que no tiene intención de contar con Endrick en el futuro cercano y quiere que salga en el mercado de invierno. El técnico considera que el jugador no está demostrando el esfuerzo necesario ni en los entrenamientos ni en los partidos, y el brasileño sabe que, si quiere minutos, tendrá que buscar otro club.