Mbappé tiene a parte del vestuario en contra por apoyar a Xabi Alonso delante del presidente

Kylian Mbappé se ha convertido esta temporada en el líder absoluto del Real Madrid. Xabi Alonso le ha dado los galos necesarios para que sea la primera espada y la estrella número uno del equipo, por lo que el francés, tras el cuestionamiento hacia el entrenador y que esté en el punto de mira, ha querido apoyarlo delante de Florentino Pérez y de todo el vestuario por su buena relación.

Aun así, esto le ha costado duro al delantero, ya que se ha puesto a parte del vestuario en contra por el simple hecho de darle este apoyo al entrenador. Varios jugadores, especialmente pesos pesados importantes del equipo, no quieren que Alonso continúe dirigiendo al Madrid, pero Mbappé está a favor de ello, ya que el vasco le ha dado libertad para ser la estrella absoluta.

Algunos jugadores del Madrid se han puesto en contra de Mbappé por apoyar a Alonso

Además, la realidad es que el francés también está salvando a Alonso con sus goles, ya que lleva 22 de los 40 que ha anotado el Madrid esta temporada en los 18 partidos que se han jugado hasta el momento, es decir, un 55%. Por eso, y ante esta confianza del entrenador, Mbappé aseguró que se le tiene que proteger y que nadie debería saltar del barco a día de hoy.

El ariete cree que todos los madridistas deben estar unidos y remar todos juntos en la misma dirección, a pesar de que el equipo no juega a nada y solo está ganando por individualidades como la del francés. Y ahí, Mbappé habría hablado con Florentino Pérez para mostrarle su apoyo al tolosarra y advertirle de que un cambio de entrenador a estas alturas sería muy malo.

El delantero francés está a favor de la continuidad del técnico tolosarra

Sin embargo, si esto acabase ocurriendo, el francés también le habría dejado claro al presidente quién querría para sustituir a Alonso, y sería nada más y nada menos que su compatriota y su ídolo desde la infancia, Zinedine Zidane. De hecho, Mbappé ya lo quiso antes de que viniera el vasco y así se lo propuso a la directiva blanca, pero no le hicieron caso.