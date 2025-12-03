Pep Guardiola entra en la operación para sacar a Xabi Alonso del Real Madrid

La situación de Xabi Alonso en el Real Madrid es muy complicada y los próximos resultados podrían acabar decidiendo su futuro en el banquillo del conjunto blanco. De hecho, el tolosarra está en la cuerda floja y los siguientes partidos podrían ser decisivos para una posible destitución del técnico y, ahí, Pep Guardiola entraría de lleno en la ecuación de cara a su continuidad.

El próximo encuentro de la UEFA Champions League de los blancos es contra el Manchester City del técnico catalán en el Santiago Bernabéu, lo que podría provocar un morbo bastante grande en el caso de que Alonso se esté jugando su puesto. Antes, el Madrid visita San Mamés este miércoles para enfrentarse al Athletic Club en otro encuentro donde habrá mucha presión.

Pep Guardiola podría acabar echando a Xabi Alonso como entrenador del Madrid

La realidad es que si el conjunto madrileño cae en estos siguientes enfrentamientos, lo más probable es que Florentino Pérez decida destituir de manera definitiva al vasco, poniendo punto y final a su etapa en el banquillo del Madrid. El empate en Montilivi contra el Girona fue muy difícil de digerir y el presidente ya habría tomado la decisión de echarlo si no se mejora.

La situación es prácticamente insostenible, con gran parte del vestuario en contra de Alonso y con un estilo de juego muy pobre, lejos de lo que prometió el tolosarra cuando llegó al conjunto blanco. Por eso, se le ha hecho llegar dos ultimátums: si cae contra el Athletic y ante el Manchester City, que serán rivales de peso, el técnico tendría las horas contadas en el cargo.

El técnico tolosarra se la jugará en los próximos partidos del conjunto blanco

Antes del duelo ante los ingleses, en el fin de semana, el Madrid también recibirá la visita del Celta de Vigo, pero será otro encuentro de más. Florentino quiere ver la reacción del entrenador y del equipo en los partidos grandes e importantes del curso, por lo que San Mamés y el Santiago Bernabéu dictarán sentencia sobre una posible destitución inmediata de Alonso como entrenador del club blanco.