Mbappé no quiere volver a jugar con Vinicius

La primera temporada de Kylian Mbappé en el Real Madrid ha sido muy buena a nivel individual, siendo el mejor jugador de toda la plantilla, tanto por importancia como por la capacidad goleadora, acabando como el máximo goleador del equipo. Sin embargo, no ha sido lo mismo a nivel colectivo, especialmente a la hora de ganar títulos, además de las relaciones con otras estrellas.

Principalmente, con Vinicius, uno de los futbolistas más polémicos del conjunto blanco. De hecho, desde el primer momento, la relación entre ambos ha sido mínima y a día de hoy está rota. Tanto, que Mbappé ya no quiere volver a jugar con el brasileño y está deseando que sea traspasado ante las complicaciones que hay con su renovación y los rumores sobre una posible salida.

Mbappé está deseando la salida de Vinicius

Aun así, todo parece indicar que Vinicius está más cerca de continuar que de salir, al menos durante este verano. Su contrato no acaba en 2027, por lo que no existe una sensación de urgencia en el Madrid a la hora de resolver su futuro de inmediato. Eso sí, tienen claro que su renovación no deberá pasarse de esta temporada, y si no amplía su vínculo con el club, sí que será vendido.

Por lo tanto, Mbappé deberá esperar, al menos, hasta el verano del año que viene, donde sí que se podría dar el traspaso del brasileño si no renueva su contrato en los próximos meses. El francés le ha comunicado a Florentino Pérez que no ha estado nada cómodo con él, tanto en el terreno de juego como fuera de él, y le ha confesado que sería muy positivo para el equipo su salida.

El Madrid también se está cansando del brasileño

Por su parte, el Madrid ya no descarta vender a Vinicius si se cumplen todas las condiciones. Estas serían que no renovara su contrato debido a sus altas exigencias y que llegara una oferta millonaria a los despachos del Santiago Bernabéu. Ahí, el conjunto blanco se plantearía mucho su traspaso, ya que también se está empezando a cansar de la actitud del brasileño, como Mbappé.