Vinicius no se habla con Mbappé por ser quien ha movido los hilos para echar a Rodrygo

Vinicius está viviendo un momento muy complicado en el Real Madrid. Además de todos los problemas que está teniendo con su renovación y las constantes críticas que recibe en el día a día, el brasileño también está viendo como uno de sus compatriotas y compañero de ataque, como es Rodrygo, está en la puerta de salida del conjunto blanco. Y Vinicius tiene un culpable: Kylian Mbappé.

El extremo cree que el francés es quien está moviendo los hilos para que echen a su compañero de selección, ya que su llegada ha provocado la destrucción de la paz en el vestuario de un equipo que pasó de ganarlo todo a coleccionar humillaciones en todas las competiciones que ha disputado y quedarse sin opciones de ganar los títulos más importantes de la temporada.

Vinicius cree que Mbappé es culpable de una posible salida de Rodrygo

La relación entre Vinicius y Mbappé ya empezó mal desde el primer día, teniendo en cuenta que el brasileño no entendió el fichaje del francés, ya que no era necesario por el gran ataque que ya tenía el Madrid, como se vio en el curso pasado a su llegada. Desde entonces, el internacional con Brasil no ha visto con buenos ojos a Mbappé y el trato ha ido a menos durante toda la campaña.

Ahora, Vinicius se ha dado cuenta de que ha sido el francés quien estaría intentando echar a su compañero, Rodrygo, después de varias reuniones con Florentino Pérez, donde le habría asegurado que es un mal jugador para el conjunto blanco y que lo mejor para todos sería que se fuera a otro equipo, ya que su venta permitiría reforzar la plantilla en otras posiciones más necesitadas.

La mala relación entre ambos ha dinamitado la paz en el vestuario

Por lo tanto, Vinicius está viendo como uno de sus mejores amigos en el vestuario podría acabar abandonando el club por culpa de Mbappé, ya que también hay una guerra entre clanes, entre el brasileño y el francés, comandados por las dos estrellas del Madrid que no se pueden ni ver. Esto está perjudicando los intereses del equipo y la lucha de egos que hay entre ambos futbolistas es constante, dinamitando la paz.