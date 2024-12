Mbappé no se habla con 3 jugadores del Real Madrid

La temporada de debut de Kylian Mbappé no está siendo nada sencilla. El gran fichaje estrella del Real Madrid, después de tantos años de espera, no está dando los frutos esperados después de los primeros meses de competición. El francés está siendo criticado por su falta de puntería en algunas ocasiones y por su poca participación en defensa, pero aun así, el delantero es el máximo goleador del equipo empatado con Vinicius Jr.

Sin embargo, el atacante galo no lo está pasando tan bien como esperaba en el conjunto blanco. De hecho, tiene muchos problemas en el vestuario y no se lleva muy bien con algunos de sus compañeros. La lucha de egos que hay es total entre tanta estrella y eso está pasando factura. Mbappé no se habla mucho con Jude Bellingham, Vinicius Jr. y Luka Modric, tres pesos muy pesados del Madrid.

Mbappé, con problemas en el vestuario

Precisamente, y en reuniones que ha tenido la plantilla, estas tres estrellas han pedido al equipo más intensidad, especialmente en defensa, y han señalado públicamente al francés por su falta de compañerismo y ayuda en las acciones donde el Madrid no tiene el balón. Incluso se han quejado de él en situaciones donde Mbappé la pierde por su individualismo y no baja a defender para intentar recuperar la pelota.

Por eso, el atacante está muy enfadado con estos jugadores por haberle señalado en público y no tiene una gran relación con ellos. En el terreno de juego, la situación es distinta y tienen que disimular por el bien del equipo, pero fuera del campo, no hay buen feeling en el vestuario del conjunto madrileño. Carlo Ancelotti ha intentado remediarlo con algunas actividades y reuniones personales, pero sin éxito.

No todo son rosas

Antes de aterrizar en el Madrid, Mbappé pensaba que llegaría al club como la estrella número uno y que todos los jugadores se rendirían a sus pies, pero no ha sido el caso. El futbolista venía como una diva y como el mejor del mundo y le han sacado los colores algunos compañeros como Bellingham o Vinicius, que también piensan que son estrellas mundiales como él.