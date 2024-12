Le ha pedido a Florentino Pérez que lo deje salir porque no quiere seguir con Ancelotti

Carlo Ancelotti está siendo muy criticado en el Real Madrid por su falta de rotaciones con algunos jugadores. Estos se han quejado a Florentino Pérez por su falta de minutos en ocasiones donde tienen todas las papeletas para entrar, pero el técnico italiano tiene su alineación definida y no quiere hacer ningún cambio. En este sentido, un futbolista blanco le ha dicho al presidente que se quiere marchar porque no aguanta más.

Es el caso de Arda Güler, una de las jóvenes perlas de la plantilla madrileña. El turco no está disfrutando en el Madrid porque no pisa el terreno de juego con frecuencia y a su edad, con solo 19 años, necesita jugar para madurar, pero Ancelotti no lo tiene en sus esquemas. De hecho, está jugando más esta temporada con su selección, Turquía, que con el club blanco. En su combinado nacional confían mucho en el fútbol del jugador.

Arda Güler pide irse

Güler quiere marcharse en enero del Madrid, pero solo a través de una cesión. El turco sigue queriendo triunfar en el conjunto madrileño y cree que cuando Ancelotti se vaya podrá disfrutar de los minutos que merece. Por eso, y como es bastante probable que el italiano abandone el Madrid a final de temporada, el centrocampista quiere estar los últimos meses del curso desarrollándose en otro equipo y volver al club con un nuevo entrenador.

Las lesiones que han sufrido los blancos en los últimos partidos ha hecho subir los minutos del turco, pero para él no es suficiente. Con el estado actual de la plantilla, cree que puede ser titular en este Madrid, pero el entrenador no lo ve así. Al menos, Güler ya ha jugado los mismos partidos que jugó en toda la pasada temporada, pero el centrocampista quiere jugar todos los encuentros posibles.

La Liga, un buen destino

A partir de enero y hasta verano, los meses en los que estaría cedido en otro equipo, el futbolista prefiere quedarse en España y jugar en algún conjunto de la Liga. La Real Sociedad sería un sitio ideal para el desarrollo del jugador, y las buenas relaciones entre ambas entidades podrían favorecer la cesión. Take Kubo es el gran ejemplo para Güler para poder triunfar.