Mbappé pide a su madre que busque alternativas al Real Madrid

Kylian Mbappé está viviendo una verdadera pesadilla en sus primeros meses como futbolista del Real Madrid. El delantero de 25 años quedó en el centro de las críticas por su pésima actuación en el duelo de Champions League ante el Liverpool, que terminó con un penalti errado cuando el conjunto de Carlo Ancelotti tenía la oportunidad de igualar las acciones.

Primero fue el esquema de juego, luego la adaptación y ahora es el malestar que siente cada vez que salta al campo de juego vistiendo los colores del Merengue. Lo concreto es que su sueño se convirtió, en un abrir y cerrar de ojos, en una suerte de calvario. O, al menos, eso es lo que comentan los periodistas que tienen contacto con su círculo más íntimo. Ancelotti y Florentino Pérez, por su parte, confían en que el futbolista revertirá la historia y será la estrella que fueron a buscar.

Mbappé está triste

Daniel Riolo, periodista francés, habló en RMC Sport, se refirió al momento que está viviendo el ex Mónaco y PSG y dijo: “Respira malestar. Es triste, pero ya no es jugador de fútbol. Ya no hace nada, ya no logra nada. Ni siquiera puede correr”.

Las declaraciones de Riolo encendieron las alarmas en las oficinas del Real Madrid. Lo que ocurre es que el periodista es muy cercano al círculo íntimo del futbolista, y temen que, por la situación que está atravesando, pida irse en el próximo mercado de pases. Claro está que Florentino intentará por todos los medios que esto no ocurra y que Mbappé tenga revancha dentro del campo de juego. Sin embargo, el gran interrogante es saber si tiene las fuerzas suficientes para revertir la mala imagen que dejó en Anfield, en un duelo que podía marcar un antes y un después en su carrera como jugador.

Apoyo de sus compañeros

En zona de vestuarios, los compañeros de Mbappé trataron de desdramatizar la situación y aseguraron que “lo ven bien”. Uno de ellos fue el capitán del equipo, Luka Modric, que dijo: “Nosotros lo vemos bien, entrenando bien, a veces sale, a veces no. Esta vez no ha salido el penalti, pero tenemos confianza en él y seguro que Kylian va a ser lo que se espera de él”.

El conjunto Merengue se reencontrará con su público este domingo ante el Getafe. Habrá que ver cuál es la reacción de la afición con el equipo y, en especial, con Mbappé.

La floja actuación ante el Liverpool también dejó en evidencia el mal mercado de pases que hizo el Real Madrid. Las miradas solo se centraron en cerrar el fichaje del francés, pero la directiva olvidó otros puestos clave como lateral derecho, pivote y zaguero central. Además, las lesiones de Rodrygo y Vinícius obligaron a Ancelotti a tirar a la cancha a jóvenes como Brahim Díaz o Arda Güler, quienes demostraron que todavía no están a la altura de los encuentros decisivos.