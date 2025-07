Mbappé preocupa a Xabi Alonso porque, ahora sí, explica el problema, no puede dar su mejor versión

Kylian Mbappé no ha podido estar al 100% desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid. El francés sufrió un cuadro agudo de gastroenteritis antes de empezar el Mundial de Clubes, lo que provocó que se perdiera los primeros partidos y solo pudiera ser titular en el último, en las semifinales contra el PSG, donde el conjunto blanco fue goleado y eliminado de la competición.

A pesar de la poca participación que ha tenido el delantero, este se habría reunido con el técnico para explicarle el problema definitivo y el porqué de no poder dar su mejor versión. Mbappé le ha confesado a Alonso que no se entiende con Vinicius sobre el terreno de juego y eso está perjudicando seriamente su juego, ya que el brasileño le ocupa espacio en el campo constantemente.

Esto era uno de los miedos que tenía el Madrid en su momento cuando se decidió fichar al francés, ya que en teoría ocupaban la misma posición, aunque luego ha estado jugando de delantero centro para que ambos pudieran estar sobre el césped a la vez. Sin embargo, no ha habido compenetración entre las dos estrellas y se han quejado mutuamente en varios partidos.

Además, el hecho de que no se compenetren bien en el campo, solo hace que perjudicar los intereses del conjunto blanco, ya que son dos de las armas más letales en ataque, y si no se llevan bien y no se pasan el balón con ganas, el juego del Madrid no mejorará. Por eso, Alonso intentará mejorar esta situación como sea, pero sabe que tiene un problema muy complicado entre manos.

Por otra parte, al tolosarra también le preocupa que tanto Vinicius como Mbappé sean dos jugadores que apenas presionan al rival, como ha pedido el técnico en muchas ocasiones desde su llegada al Madrid, ya que ambos solo caminan sobre el césped esperando a que la pelota les llegue, olvidándose de las tareas defensivas y de presión que reclama el vasco constantemente.