Mbappé se queja la presidente de un complot en su contra en el vestuario del Real Madrid

El Arsenal dejó al Madrid muy tocado tras su derrota aplastante en los cuartos de final de la Champions League. Más dudas que otra cosa ha generado este duro varapalo a la casa blanca. Y un equipo que parece que por momentos puede acabar naufragando. Solo encomendarse a la épica de las grandes noches europeas en el Bernabéu es lo que podía salvar al Madrid del desastre absoluto. El conjunto blanco fue incapaz de crear mucho peligro, especialmente en la segunda parte, y cayó totalmente derrotado y con pocas opciones de pasar a las semifinales.

A pesar de todo ello, uno de los mejores jugadores del equipo madrileño fue Kylian Mbappé. El francés fue el futbolista más activo en ataque y quien tuvo alguna de las pocas opciones para estrenar el casillero blanco. Todo ello, contrastaba con un Vinicius, que estuvo desaparecido. Rodrygo estuvo desaparecido. Y Mbappé, el ojo derecho de Florentino Pérez, se ha quejado de un complot contra su persona.

Mbappé acusa a Vinícius y Rodrygo de no pasarle la pelota

El ‘9’ del Madrid sigue con su cruzada particular con Vinícius Júnior. No solo se disputan la posición de extremo izquierdo, y que acostumbra a ocupar el internacional brasileño en detrimento de Kylian. También se juegan el futuro Balón de Oro. Demasiadas disputas entre los dos que ha llevado a tensar la cuerda hasta el límite.

Mbappé recibe las consecuencias de los egos de Vinícius y sus ansias por hacerse con el protagonismo de un equipo que le ha eclipsado el propio Mbappé con su llegada, el pasado mercado de verano. Kylian se queja de que Vinícius no quiere nunca conectar con él. El brasileño busca la jugada individual para lucirse e intentar finalizarla. Prescinde de Mbappé. Como si fuese un mero pelele.

Rodrygo le sigue el juego a Vinícius

Mbappé no solo se queja del ‘7’ del Madrid. También se ha quejado al presidente de que Rodrygo le sigue la cuerda y no le concede un pase al galo. Este hecho no es más que la escenificación de la ruptura que hay dentro del vestuario entre el clan francés, liderado por Mbappé, y el clan brasileño, donde Vinícius Júnior es el gran abanderado de la causa.

Una pelea entre gallos que solo hace que restar en el objetivo colectivo de un equipo que está obligado a vencer al Athletic Club de Bilbao en el Santiago Bernabéu. Resarcirse del varapalo del Arsenal y no dejar escapar a un Barça que ayer sumó los tres puntos ante el Celta de Vigo en Montjuic. Y todo ellos a menos de una semana de la final de Copa y de dos semanas del Clásico de liga. El Madrid en estas dos semanas se juega los dos títulos que le quedan en liza. Y los que deben marcar las diferencias siguen haciendo la guerra por su cuenta.