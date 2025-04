Vinícius le ha dicho a Rodrygo que se va del Real Madrid, también lo sabe Militao, acepta la oferta

El varapalo de la eliminación ante el Arsenal ha dejado secuelas incurables en la casa blanca. La remontada épica que tanto se vino vendiendo desde varios medios acabó en aguas de borrajas cuando un baño de realidad dejó al aire las costuras de un Madrid que se demostró impotente ante un equipo muy superior en los 180 minutos como fue el Arsenal.

Las primeras críticas no se hicieron esperar desde la capital. Muchos piden ya la cabeza del entrenador y de algunos jugadores. La llegada de nuevos refuerzos inminentes, incluso antes de que arranque el Mundial de Clubes. Todos, conocedores de que este equipo no juega a nada y es muy vulnerable en el aspecto defensivo. Pero el primero hay tres jugadores brasileños, como Vinícius, Rodygo y Militao que ya saben el primer nombre que no seguirá en el Madrid.

Carlo Ancelotti será el próximo seleccionador de Brasil

Fuentes próximas a la operación han confirmado que las conversaciones con el entorno de Carlo se llevan a cabo de forma muy discreta y que la estrategia es muy clara, hacer llegar al entrenador italiano antes de la fecha FIFA de junio, es decir, para poder dirigir a la 'Canarinha' para los partidos de ese mes, ante Ecuador y Paraguay, ambos de clasificación para el Mundial.

Ya hace semanas que la llegada de Xabi Alonso está más que asumida en Madrid. Ancelotti, que tiene un año más de contrato, ya tenía muy cuesta abajo que este sería su último año como entrenador merengue. A pesar de los que acabase pasando en la Champions y en la Liga, el cargo de Ancelotti como técnico del Real Madrid ya estaba más que sentenciado. Así, que el italiano ya llevaba tiempo moviéndose para poder seguir entrenando finalizado el mes de junio.

El Mundial 2026, un desafío para Ancelotti

Precisamente, Ancelotti ya dejó claro en su entorno más próximo que el Madrid sería el último club que entrenaría en su dilatada carrera como técnico. La selección de Brasil le seduce. Sabe que tiene un reto muy importante como es el Mundial de 2026 y conoce a algunos de sus integrantes como Vinícius, Militao, Rodrygo y el propio Endrick.

Además, los últimos resultados de Dorival Júnior ya habían puesto de manifiesto que el relevo en la ‘Canarinha’ era más que obligado. Y el italiano es el entrenador perfecto. Con larga experiencia gestionando vestuarios y capaz de romper la mala dinámica en la que Brasil ha caído los últimos partidos. La última, la derrota ante Argentina por 4 a 1 en El Monumental.