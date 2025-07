Mbappé sigue pensando que el Madrid juega con uno menos cuando está en el campo

En el vestuario del Real Madrid empiezan a sonar las críticas internas, y una de las más llamativas llega desde Kylian Mbappé. El delantero francés, a pesar de estar entre las grandes figuras del equipo, no está nada contento con el rendimiento colectivo, especialmente con la labor de uno de sus compañeros en el ataque: Rodrygo Goes. Según fuentes cercanas al club, Mbappé ha expresado su frustración porque, aunque el Real Madrid gane partidos, siente que el equipo “juega con diez”, refiriéndose al bajo nivel que, a su juicio, muestra Rodrygo en los últimos encuentros.

El francés considera que el equipo pierde profundidad y movilidad cuando Rodrygo está en el campo, lo que obliga a los demás jugadores a cubrir más terreno y asumir más responsabilidades defensivas y ofensivas. Mbappé cree que esta situación lastra el potencial del Real Madrid, que podría desplegar un fútbol mucho más fluido si todos rindieran al máximo nivel. Las quejas no han pasado desapercibidas y han generado cierto malestar en el vestuario, sobre todo entre el grupo brasileño, que defiende al extremo con argumentos.

Rodrygo Goes bajo la lupa de Mbappé y Xabi Alonso

Las críticas de Mbappé se suman a las dudas que el entrenador Xabi Alonso también tiene sobre Rodrygo Goes. Desde que Alonso tomó las riendas del equipo, el brasileño ha visto reducidos sus minutos y ha sido relegado al banquillo en partidos clave. La falta de compromiso defensivo y la irregularidad en el rendimiento ofensivo son algunos de los motivos que explican esta situación.

El cuerpo técnico coincide con Mbappé en que Rodrygo debe mejorar su intensidad y nivel si quiere volver a ser un jugador importante para el Real Madrid. Además, la exigencia de Xabi Alonso es clara: todos los jugadores deben aportar al máximo y no hay espacio para relajaciones o bajones de rendimiento.

La relación Mbappé-Rodrygo está rota

En este contexto, la relación entre Mbappé y Rodrygo podría tensarse si el brasileño no responde a las críticas y mejora su nivel. El Real Madrid busca un equipo compacto, donde cada futbolista dé lo mejor para mantener el alto nivel competitivo que se espera. Por ahora, la presión aumenta sobre Rodrygo, y Mbappé, uno de los referentes del vestuario, ha dejado clara su postura: no quiere jugar con un compañero que no esté al cien por cien.