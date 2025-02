Mbappé tiene diferencias importantes con hasta tres jugadores del Real Madrid

El rendimiento de Kylian Mbappé en su primer año en el Real Madrid está yendo de menos a más. Sus inicios fueron un poco criticados por su bajo nivel, especialmente de cara a portería, pero en los últimos meses el francés está demostrando el jugador que es. Aun así, no todo son alegrías, ya que tiene diferencias importantes en el vestuario con algunos compañeros y la relación es prácticamente nula.

Principlamente, el atacante no se lleva bien con Vinicius y el clan brasileño, conformado por otros como Rodrygo o Endrick. Todos ellos están muy alejados de él, especialmente fuera del terreno de juego, ya que sobre el césped son profesionales y no quieren enseñar las diferencias que hay. Fuera del campo, la rivalidad es grande y no han hecho buenas migas desde la llegada de Mbappé el pasado verano.

Mbappé no se lleva bien con Vinicius y el clan brasileño

Desde el primer momento se creó una lucha de egos en el vestuario que no ha hecho más que crecer en los últimos meses. Vinicius no soporta que la estrella francesa le haya superado tanto deportivamente como económicamente. Mbappé tiene cada vez más peso en el equipo respecto al juego, ya que su rendimiento va cada vez a más, mientras que en la escala salarial, su incorporación le puso en el primer lugar.

Por eso, el brasileño está enemistado con él desde el primer momento y ha atraído a sus compatriotas y amigos del vestuario a actuar de la misma manera. El clan brasileño no se lleva bien con él y, además, creen que su presencia en la plantilla ha hecho disminuir sus minutos, especialmente de Rodrygo y de Endrick, que juega en la misma posición que el exfutbolista del PSG.

El francés empieza a apartar a Vinicius del equipo

Por otra parte, el entorno de Vinicius también cree que tanto el Madrid como el propio Mbappé están empezando a apartar fuera del conjunto blanco al extremo, y que si desde los despachos tuvieran que elegir, Florentino Pérez no tendría ninguna duda para escoger al francés, teniendo en cuenta todas las polémicas que está habiendo alrededor de la figura del internacional con Brasil.