Mbappé tiene un nuevo mejor amigo en el Real Madrid, le invitó a su casa, se ha unido al clan francés

Kylian Mbappé se ha convertido esta temporada de manera definitiva en el líder absoluto del Real Madrid. El francés ha empezado el curso en un estado de forma impecable, siendo el máximo goleador y poniéndose al equipo a sus espaldas. En su segundo año con el conjunto blanco, el delantero ha encontrado un apoyo muy fuerte en una estrella emergente de la entidad madrileña.

Se trata de Arda Güler, uno de los jugadores que ha tenido un cambio espectacular con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Madrid. El tolosarra le ha dado la titularidad al turco y le ha entregado los galones en el centro del campo, una oportunidad que el joven futbolista no ha desaprovechado, dando goles y asistencias en el terreno de juego en prácticamente todos los partidos.

Mbappé y Arda Güler se han convertido en socios principales en el Madrid esta temporada

Además, Güler se ha convertido en un socio indispensable para Mbappé. La relación entre ambos ha mejorado mucho, tanto dentro como fuera del campo, y se han convertido en mejores amigos. De hecho, el francés le invitó a su casa y se ha unido al clan francés junto a otros compatriotas del ariete. El turco ha entrado muy bien en su entorno y su sociedad está dando muchos buenos frutos al Madrid.

Mbappé ha destacado en más de una ocasión la gran conexión que tiene con él, ya que los buenos jugadores suelen conectar entre sí. El francés ha dejado evidente la gran clase y calidad que tiene Güler y sus acciones conjuntas en el terreno de juego están siendo muy positivas para el conjunto blanco. Se entienden prácticamente sin mirarse, y el turco suele darle muy buenos balones al delantero.

Por eso, Alonso se ha negado a dejar en el banquillo al joven jugador en más de una ocasión con el retorno de algunos futbolistas imprescindibles, como fue el caso de Jude Bellingham hace algunos partidos. El entrenador sabe que Güler se ha convertido en una pieza indispensable en el Madrid y sería un error enviarlo al banquillo.