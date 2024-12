Mbappé tuvo más que palabras con el clan brasileño del vestuario del Real Madrid

Kylian Mbappé no está teniendo un debut soñado en el Real Madrid. La primera temporada del francés en el conjunto blanco no está siendo un camino fácil, ya que ha recibido muchas críticas por su juego y por su falta de esfuerzo en defensa. El atacante pensaba que sería el número uno y nadie le podría decir nada, pero la situación es totalmente opuesta y ya se ha enfrentado a algunos de sus compañeros.

Precisamente, el clan brasileño del vestuario, conformado por Vinicius, Rodrygo, Endrick y Éder Militao, ya ha tenido algunas conversaciones con Mbappé acerca de su rendimiento sobre el terreno de juego. Cuando el Madrid estaba en una crisis de resultados y había mucha tensión, le recriminaron al francés que no ayudaba en defensa cuando perdía el balón y tenía que sacrificarse más.

Mbappé, criticado en el vestuario

Además de su falta de puntería en muchas ocasiones, a pesar de ser el máximo goleador del equipo junto a Vinicius, el aspecto en el que más incidieron sus compañeros a la hora de quejarse de su comportamiento fue su defensa. En los últimos partidos, se ha visto como Mbappé ha perdido el balón por individualidades y, en vez de bajar y recuperarlo, se queda quieto quejándose.

Por eso, algunos jugadores del conjunto madrileño no aguantan esa actitud y se lo han echado en cara. El francés no lo acaba de entender, ya que aunque en el PSG pasaba lo mismo, no sufría estos ataques de sus compañeros. En el club parisino el atacante era el mejor jugador y tenía vía libre para hacer lo que quisiera, pero en el Madrid esto es muy distinto y todos tienen que ir a una.

Los problemas de Mbappé en el vestuario

Precisamente, el francés está teniendo muchos problemas en el vestuario, ya que la lucha de egos que hay es tremenda. Futbolistas como Jude Bellingham, Vinicius o el propio Mbappé piensan que son los mejores de la plantilla y no soportan que algún compañero les pase por encima. Por eso, el atacante brasileño reunió a su clan para recriminarle a Mbappé algunas de sus acciones.