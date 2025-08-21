Mbappé, y no es el único, se queja de que el Real Madrid, por momentos, juega con diez

Kylian Mbappé es uno de los líderes del Real Madrid y una de las piezas indispensables de Xabi Alonso en el terreno de juego. Por eso, cuando el francés ve que algo no está bien, no suele callárselo y se lo comunica al tolosarra y al cuerpo técnico. En ese sentido, el delantero se habría quejado, y no es el único, que el equipo juega con 10 a veces con la presencia de otro jugador en el campo.

Se trata de Vinicius, otro de los futbolistas más importantes y, a la vez, más polémicos. La queja de Mbappé hace referencia a las pocas ganas que tiene el brasileño de defender y presionar la salida del balón del rival, uno de los aspectos en los cuales Alonso ha hecho más énfasis desde su llegada al banquillo del Santiago Bernabéu, criticando así su rendimiento sobre el césped.

Mbappé se ha quejado de Vinicius porque no defiende ni presiona

Mbappé sabe que él tampoco ha sido famoso por tener unas capacidades defensivas muy grandes, pero le prometió al nuevo entrenador en su primer día que intentaría mejorar en ese aspecto, además de presionar más, por lo que también exige que sus compañeros lo hagan, algo que, de momento, Vinicius no está aplicando demasiado, a pesar de las exigencias y los gritos de Alonso.

Es decir, en los momentos de los partidos donde el Madrid no tiene tanto la pelota y tiene que replegarse atrás, el francés cree que el equipo juega con 10, ya que el brasileño se queda arriba, sin tener ninguna intención de defender, solo esperando a que sus compañeros recuperen el balón y se lo lancen para que pueda atacar, algo que no quiere aceptar el delantero.

Xabi Alonso ya le ha pegado alguna bronca al brasileño

Por eso, Alonso ya le ha metido alguna bronca a Vinicius desde la banda en momentos donde no ha presionado demasiado o se ha puesto a andar por el campo sin ayudar al resto de sus compañeros. Aun así, parece complicado que el extremo pueda cambiar del día a la noche y será algo que tendrán que trabajar con él durante toda la temporada, a pesar de que moleste a los demás futbolistas de la plantilla.