Xabi Alonso le pegó una bronca descomunal a Vinicius por desobedecer, no le pasará ni una más

Xabi Alonso ha llegado al Real Madrid con mano dura y no se dejará tomar el pelo por ningún jugador, por mucha estrella que sea en el conjunto blanco. Por eso, el tolosarra le dejó las cosas claras a Vinicius después de que desobedeciera algunas de sus indicaciones en el primer partido de Liga que el equipo jugó ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, ganando por la mínima.

El brasileño no hizo caso a su entrenador y pasó de defender y presionar la salida de balón del rival, uno de los aspectos que más énfasis ha puesto el técnico desde su aterrizaje en el banquillo, ya que quiere que todos los jugadores vayan a una con una gran intensidad. Sin embargo, Vinicius, como es habitual, prefirió no ir a tope y guardarse las energías para atacar la portería contraria.

Xabi Alonso le recriminó a Vinicius que no defendiera y presionara

Aun así, su rendimiento ofensivo tampoco estuvo a su mejor nivel. En los 78 minutos que estuvo en el terreno de juego, el extremo intentó cuatro regates y solo consiguió deshacerse de su marcador en uno, dejando claro que ha perdido la chispa que tenía antes. Además, de cara a portería tampoco volvió a ser efectivo, ya que solo realizó un disparo y se fue muy desviado.

Todo esto llevó a una bronca descomunal de Alonso a Vinicius en el vestuario, lo que provocó un nuevo rifirrafe entre los dos, no siendo el primero y que tampoco será el último, teniendo en cuenta el historial de ambos. De hecho, en el primer y único partido de pretemporada, ya se escucharon desde la banda algunos gritos del tolosarra hacia el delantero por no presionar.

El tolosarra no tendrá ningún problema en sentar al brasileño

El vasco ha asegurado a toda la plantilla que no dejará pasar ni una más después de algunas desobediencias y no tendrá ningún problema en empezar a sentar a futbolistas importantes, como es el caso de Vinicius. Para Alonso, no hay prácticamente nadie intocable y el brasileño podría ser uno de los señalados por parte del entrenador si su situación en el campo no cambia.