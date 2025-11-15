Militao sospecha de que juega a pesar de no ser el mejor en el Real Madrid

En el vestuario del Real Madrid empiezan a aflorar sensaciones incómodas, y una de ellas tiene como protagonista a Éder Militao. El central brasileño, uno de los pilares defensivos del club en los últimos años, observa con cierta preocupación la insistencia del cuerpo técnico en alinear a Dean Huijsen, pese a que su rendimiento todavía genera dudas.

Más que un conflicto personal, Militao entiende que todavía no se ha visto la mejor versión del joven defensa y sospecha que su presencia continuada responde tanto a motivos deportivos como estratégicos, relacionados con la inversión realizada y la proyección que el club desea impulsarle.

Huijsen, talento prometedor pero irregular

Desde su llegada al Real Madrid, Huijsen ha dejado muestras de su calidad: buena salida de balón, liderazgo a corta edad y una personalidad fuerte para asumir riesgos. Sin embargo, esos mismos riesgos han provocado lagunas defensivas en varios partidos importantes. El futbolista de origen neerlandés ha tenido dificultades en lectura de duelos, cierres laterales y gestión de la línea adelantada, lo que ha costado ocasiones claras y algún gol en contra.

Sus números reflejan esa dualidad: participación frecuente, porcentaje elevado de pases progresivos y contribución notable en salida de balón, pero también errores de marcaje, pérdidas comprometidas y un ratio defensivo aún por debajo del nivel exigido para un central titular del Real Madrid. Militao, que ha tenido que convivir con rotaciones y un regreso paulatino tras su lesión del año pasado, siente que su solidez defensiva queda en segundo plano frente a un Huijsen que todavía está en fase de aprendizaje.

Inversión, proyección y marketing: las claves ocultas

En Valdebebas se reconoce que Huijsen es una apuesta estratégica del club. Su fichaje generó expectativas mediáticas, ilusión por su futuro y un componente comercial importante al tratarse de uno de los centrales jóvenes más cotizados de Europa.

Para la directiva, darle continuidad no solo favorece su crecimiento deportivo, sino también revalorizar la inversión y consolidarlo como un activo de futuro. Mientras tanto, Militao espera recuperar plenamente su estatus. No hay conflicto directo, pero sí una sensación creciente de que la meritocracia defensiva está en debate. Y eso, en un equipo que aspira a todo, siempre termina aflorando.