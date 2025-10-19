Huijsen fue llamado al despacho de Xabi Alonso donde estuvo 20 minutos para solucionar el problema

El Real Madrid atraviesa días de máxima tensión interna en Valdebebas . Dean Huijsen fue convocado por Xabi Alonso a su despacho, donde ambos mantuvieron una conversación de más de 20 minutos para aclarar ciertos aspectos que estaban preocupando al técnico. El central neerlandés, que apunta a ser uno de los pilares del futuro del club, no está en su mejor momento físico ni mental, algo que no ha pasado desapercibido dentro del cuerpo técnico.

Según fuentes cercanas al vestuario blanco, Xabi Alonso quiso tener una charla directa y sincera con el futbolista. Le recordó su importancia en el proyecto y, al mismo tiempo, la exigencia que implica vestir la camiseta del Real Madrid . El entrenador considera que Huijsen puede ser determinante en los próximos compromisos, pero necesita recuperar la confianza y la concentración que lo caracterizarán en su irrupción.

Una conversación necesaria entre técnico y jugador.

Durante la reunión, el técnico le pidió calma, compromiso y foco absoluto en su recuperación. El jugador, por su parte, agradeció el gesto y mostró predisposición a volver más fuerte. Xabi no quiere perderlo para el gran objetivo de las próximas semanas: llegar al Clásico con Huijsen en condiciones de ser titular. La idea del técnico tolosarra es que forme pareja en el eje de la defensa con Eder Militao .

El Real Madrid necesita su contundencia defensiva y su salida limpia de balón, especialmente ante un rival como el Barça , que exigirá máxima concentración en la zaga. Alonso confía plenamente en él, pero sabe que la gestión emocional del jugador será clave. La charla en el despacho no solo sirvió para limar asperezas, sino también para reforzar la relación entre ambos. Huijsen es presente y futuro del Real Madrid , y Xabi Alonso quiere recuperarlo cuanto antes. El Clásico marcará el punto de inflexión.

Reservado contra el Getafe para llegar al Clásico

Xabi Alonso ha tomado la decisión de reservar a Huijsen para el partido ante el Getafe , consciente de que forzarlo podría ser contraproducente. El técnico tolosarra prefiere tenerlo al cien por cien para el duelo más exigente de la temporada: el Clásico frente al Barcelona . En Valdebebas creen que, con algunos días más de descanso y trabajo personalizado, la central podrá reaparecer en su mejor versión.