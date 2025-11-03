Militão y Huijsen no se quejan, pero el Real Madrid, por momentos, juega con diez

Eder Militão y Dean Huijsen se han convertido en la pareja de centrales titular del Real Madrid, al menos en los partidos más importantes de la temporada. Tanto el brasileño como el español son los elegidos por Xabi Alonso para el centro de la zaga y no suelen decepcionar, y aunque ambos no se han quejado, sí que creen que otro central está perjudicando al equipo cuando juega.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los defensas del Madrid que está constantemente en el punto de mira por su rendimiento. En el último encuentro contra el Valencia en el Santiago Bernabéu, el canario entró en la segunda parte y acabó jugando poco más de 20 minutos, pero desde su entrada, el conjunto blanco se resintió un poco en la retaguardia, lo que provocó críticas hacia el canterano.

El rendimiento de Raúl Asencio no acaba de convencer en el Madrid

La realidad es que en el vestuario no acaba de convencer y ya han dejado caerle varias veces a Alonso que lo mejor para el equipo sería que Asencio no estuviera en el terreno de juego. Varios jugadores, así como el cuerpo técnico, ya le pusieron la cruz al jugador tras su papel lamentable en el Mundial de Clubes del pasado verano, lo que provocó que lo pasara mal en el inicio de temporada.

Aunque el canario empezó a tener minutos gracias a aprovechar las lesiones de algunos de sus compañeros, el canterano ha perdido esa titularidad indiscutible que tenía el curso pasado con Carlo Ancelotti y, ahora mismo, es de los últimos centrales de la plantilla. Su rendimiento no convence a Alonso ni tampoco a sus propios compañeros, lo que deja en muy mal lugar al futbolista.

Xabi Alonso ya pidió su salida en el pasado mercado de fichajes de verano

Por lo tanto, está por ver si el Madrid decidirá tomar una decisión drástica acerca de su continuidad el próximo verano. De hecho, el tolosarra ya pidió su salida a Florentino Pérez en el pasado mercado de verano, pero tanto el presidente como el central decidieron que lo mejor para él era que se quedara en el conjunto blanco, al menos una temporada más.