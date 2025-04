Modric es uno de los que se ha quejado a Ancelotti de que no defiende

Luka Modrić es el máximo referente dentro del vestuario del Real Madrid. Su historia en el club lo avala, y por eso, cada vez que toma la palabra, sus compañeros guardan silencio y escuchan. Con el equipo a punto de afrontar una seguidilla de partidos clave, el croata es uno de los líderes del vestuario y no se calla la boca si tiene que recriminarle algo a algún compañero.

A punto de cumplir 40 años en septiembre, Modric percibe que algunos jóvenes de la plantilla no están totalmente enfocados para afrontar la parte más exigente de la temporada. Pero también algunos de los gallos de la plantilla. Y Modric no se corta un pelo ya.

Modric le recrimina a Vinícius Júnior que defienda más

A pesar de que la relación entre ambos está en horas muy bajas, la realidad es que el ‘10’ del Real Madrid se ha cansado del papel exhibicionista de Vini. Del hecho que solo juegue para él, para sus trofeos, y para sus jugadas por la banda de cara a la galería. Modric le pidió que mirase por el equipo. Por el juego colectivo más que por el individual. Eso también se lo ha trasladado a Ancelotti, que ya advirtió hace una semana al brasileño que si no defendía lo dejaría en el banquillo.

Además, el de Zadar le dejó bien claro que defender es otra de sus funciones. No solo sirve encarar, desequilibrar y crear asistencias de gol. Si no que también ser solidario con el equipo y ayudar a su lateral a defender la marca, ya sea Fran García o Mendy quien juegue.

Modric ya tuvo una bronca con Vinícius por su mala conducta

El veterano capitán croata ya no ha podido aguantar más, y protagonizó una bronca en la que le recriminó a Vinícius su actitud chulesca, irritante y provocativo hacia todo lo que le rodea. Modric está harto, desde que el brasileño recaló en el Real Madrid, de tener que calmarlo y dar la cara delante del árbitro y jugadores rivales por él. Y Vinícius, en vez de devolverlo con gratitud, lo hace con desplante, si desplante también con sus compañeros.

Y el vestuario ya no le aguanta ninguna pataleta más al ex de Flamengo. Es más. Están muy hartos de él. Ven que por más que se le hable y haga reaccionar no sirve de nada. Al siguiente partido o al siguiente entrenamiento ya la vuelve a liar. Y así sucesivamente. Mbappé lo ha eclipsado, y ve el Balón de Oro más lejos que nunca. Aunque tiene contrato hasta junio de 2027, su futuro es muy incierto hoy en día.