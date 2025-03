Modric le ha dado la espalda porque no acepta el daño que está ocasionando en el vestuario del Real Madrid

Luka Modric es el máximo referente dentro del vestuario del Real Madrid. Su historia en el club lo avala, y por eso, cada vez que toma la palabra, sus compañeros guardan silencio y escuchan. Con el equipo a punto de afrontar una seguidilla de partidos clave, el croata envió un mensaje claro tras la derrota ante el Betis: hay que estar 100% concentrados en lo que viene.

A punto de cumplir 40 años en septiembre, Modric percibe que algunos jóvenes de la plantilla no están totalmente enfocados para afrontar la parte más exigente de la temporada. En particular, cree que Arda Güler está más pendiente de su futuro que del duelo del próximo martes ante el Atlético de Madrid por los octavos de final de la Champions League.

¿Sigue en el Real Madrid?

La joya del fútbol turco volvió a tener minutos ante la Real Sociedad (Copa del Rey) e ingresó en la segunda mitad ante el Betis. En ambos encuentros pasó desapercibido, lo que le dio un motivo más a Ancelotti para relegarlo al fondo del banquillo. La experiencia de Modric le indica que esto se debe a que el joven está más preocupado por su futuro en el próximo mercado de pases que en esforzarse al máximo en los entrenamientos para ganarse la confianza del DT.

Güler, quien fue una de las figuras de la Eurocopa 2024, se siente traicionado por Ancelotti y la directiva merengue, que le pidieron quedarse en la plantilla con la promesa de más minutos. Sin embargo, esto no ocurrió y solo tuvo oportunidades cuando las estrellas del equipo sufrieron problemas físicos. Carletto le dio más minutos en esta seguidilla de partidos, pero no los aprovechó. Modric, por su parte, le pide que no baje los brazos porque lo necesitan.

Lo buscan en Alemania

El futbolista de 20 años está en el radar de varios equipos de la Premier League y la Serie A, pero la oferta que más lo seduce es la del Bayern Múnich. El conjunto alemán suele apostar por jóvenes talentos para desarrollarlos bajo su filosofía de juego.

Si la oferta es buena, Florentino Pérez no tendrá problemas en sentarse a negociar.