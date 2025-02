Modric no le dirige la palabra porque se ha convertido en un jugador nocivo en el vestuario del Real Madrid

El vestuario del Real Madrid le ha dado la espalda a Vinícius. Las actitudes del futbolista brasileño generaban cierto malestar en los referentes de la plantilla, pero la gota que rebalsó el vaso fue la discusión que tuvo el atacante con Luka Modric en el duelo de Copa del Rey frente al Leganés. El croata, que cumplirá 40 años en septiembre, le reprochó al joven de 24 años que colaborara más con la defensa del equipo, un pedido que no fue de su agrado.

El intercambio de palabras fue visto por todo el estadio y enfureció al propio Carlo Ancelotti, quien le dio la derecha al capitán del equipo. “Siempre hay que respetar lo que dice”, fue el mensaje que mandó el italiano tras ese encuentro. Sin embargo, y a pesar del respaldo del DT, Modric dejó de hablarle a Vinícius porque está harto de sus actitudes. Este cortocircuito es seguido de cerca por la directiva del club blanco, que entiende que el brasileño está adoptando este comportamiento para forzar su salida.

Modric, una leyenda

El enojo del croata con Vinícius llamó la atención de más de uno en el Real Madrid. El ex Tottenham se caracteriza por su paciencia y tranquilidad para manejar cierto tipo de situaciones y nunca se lo había visto tan exaltado contra un compañero, al menos dentro del campo de juego.

Por ese motivo, Florentino Pérez entiende que el brasileño está tensando demasiado la cuerda con sus compañeros y ya le manifestó a su círculo íntimo que, si no cambia su conducta, no tendría problemas en aceptar la primera oferta que llegue al merengue por encima de 300 millones de euros.

¿Se va del Real Madrid?

En la previa del duelo ante Osasuna, Carlo Ancelotti fue consultado nuevamente sobre la posibilidad de que Vini abandone el club para ir a la liga saudí. “Estoy cansado del tema, sí, pero no me preocupa. No estoy preocupado porque él es feliz aquí. Veo que está extremadamente motivado”, sentenció, dando por hecho que el jugador seguirá, al menos, hasta cumplir con el contrato que vence el 30 de junio de 2027.