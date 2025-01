Modric no le habla y no es el único en el vestuario del Real Madrid

Luka Modric es una de las leyendas más importantes del Real Madrid. El croata es uno de los jugadores más respetados dentro del vestuario por su carisma, su juego exquisito y su tranquilidad a la hora de afrontar los problemas. Sin embargo, el centrocampista no se lleva bien con una de las estrellas del conjunto blanco y no es el único, ya que su llegada no ha traído mucha felicidad.

Se trata de Kylian Mbappé, el fichaje estrella de la entidad madrileña del pasado verano. El francés aterrizó en el Santiago Bernabéu después de muchos años de incertidumbre y su incorporación no ha sido como se esperaba. Aunque ahora está en el mejor momento de forma de cada a portería, su comportamiento tanto dentro como fuera del terreno de juego ha sido pésimo.

Mbappé, señalado por Modric y más compañeros

Modric y otros compañeros en el vestuario no hablan directamente con el atacante procedente del PSG porque no lo soportan. Llegó al Madrid con aires de diva y de gran estrella, y aunque lo sea, en el vestuario existen roles y jerarquías. Ya se puso por encima de todos nada más llegar y eso ha molestado a los jugadores que llevan más tiempo y también a los que son más importantes, como Vinicius Jr. o Jude Bellingham.

Mbappé está completamente aislado y solo tiene al clan francés, compuesto por Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni y Eduardo Camavinga. Sólo tiene trato con los suyos fuera del campo y eso ha afectado al futbolista, ya que no entendía el motivo de todo esto. Cuando estaba en Francia, todo el vestuario iba detrás de él y hacía caso en todo, ya que sus compañeros lo querían tener contento. En el Madrid, esto no es así.

Lucha de egos en el vestuario

El francés arrancó una lucha de egos en el vestuario que aún sigue en pie. Algunas estrellas están enfrentadas entre ellas y eso está complicando el día a día del equipo. Carlo Ancelotti ha intentado ponerle remedio y pedir ayuda a Florentino Pérez, pero la situación es complicada y no parece que sea posible a corto plazo.