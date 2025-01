Modric se queja de que el Real Madrid juega con 10

Luka Modric es uno de los jugadores más importantes para el Real Madrid. A lo mejor no por su presencia sobre el terreno de juego, ya que el croata no es titular indiscutible, sino por su experiencia y veteranía. Con 39 años, el centrocampista lo ve todo sobre el campo y también desde el banquillo, por lo que a veces le da consejos a Carlo Ancelotti sobre el estilo de juego y los futbolistas que serían mejores para el equipo.

En ese sentido, el croata ha advertido al técnico italiano de que cada vez que pone a un jugador, parece que jueguen con 10 porque no da la talla. A Modric no le gusta Raúl Asencio, ya que cree que no tiene el nivel para ser el central titular del Madrid por su falta de experiencia e inteligencia sobre el terreno de juego. Sin ir más lejos, el defensa cometió un penalti estúpido en el encuentro contra el Celta de Vigo que significó el empate de los gallegos.

Modric no quiere a Asencio en el equipo

Aunque la afición blanca está encantada con Asencio y creen que debería ser el escogido por Carlo Ancelotti para que forme parte de la pareja de centrales con Antonio Rüdiger, ya que los madridistas ven al canario como una especie de Sergio Ramos por su contundencia a la hora de jugar, jugadores importantes del Madrid como el centrocampista croata piensan lo contrario.

Además, el propio Rüdiger también ha hablado un par de veces con el entrenador italiano para comentarle lo mismo, aunque sabe que el técnico no tiene más opciones y prefiere antes a Asencio, teniendo en cuenta que no tiene el nivel necesario, aún, para jugar en el conjunto blanco, que un parche como Aurelien Tchouameni, que está teniendo un rendimiento pésimo en defensa porque no es su posición natural.

El Madrid irá al mercado a por centrales

Por eso, Florentino Pérez sabe que una de las demarcaciones más pobres del conjunto blanco esta temporada es la de central, especialmente por la grave lesión de Éder Militão, y la dirección deportiva irá al mercado para hacerse con un defensa de garantías que supla todas las carencias que ha demostrado el equipo en la retaguardia.